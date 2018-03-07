Гусары, джигиты и султаны: кто поздравлял девушек Петербурга с 8 Марта на работе

Петербуржцы ради прекрасных коллег совершали приятные подвиги — одни в костюмах гусар разъезжали по территории порта с цветами, другие превратились в восточных султанов и заказали диджеев. Третьи просто готовили (сами!) сендвичи и делали фотозоны для селфи.

«Фонтанка» вчера собирала фотографии офисных поздравлений с Международным женским днём и создала подборку из десяти, на наш взгляд, лучших. Это своеобразный ответ дамам за 23 февраля, лучшие из поздравлений от которых есть в нашей прошлой подборке к Дню защитника отечества.

1) Ирина Рысева из ГУП «ТЭК СПб» (кстати присылали фото нам в основном дамы) рассказала, что в их компании последний рабочий день перед праздником много лет отмечается по традиционной схеме - сотрудниц встречают нарядные мужчины с цветами. А потом «цветочный десант» проходит по кабинетам и «осуществляет доставку» цветов прямо на рабочие места.

2) Коллеги Катерины, которая не стала называть свою компанию, пошли дальше — и дам встречали уже на улице — сугробами с разноцветными рисунками.

3) Виктор Медведев из аптечной сети «Аптека Невис» показал, что в их коллективе есть настоящие супергерои (в основном из западных комиксов), которые устроили дамам яркую фотосессию.

4) Светлана Колосова из «Артмарин Групп» прислала «Фонтанке» видео — мужчины собрали всех дам в одном зале и хором спели для них песню. Вышло трогательно и смешно.

5) Анна Семенова из "ЕвроАвто" рассказала, что у них в компании сделали фотозону для дам с цветами.

6) Ирина Гуз из «МехАнобр Сервиса» также рассказала, что у них в фотозоне бизнес-центра ещё и разыгрывали призы.

7) Анастасия Яковлева из ООО «ННГС» прислала фото на которых видно, что все мужчины в коллективе разом превратились в восточных султанов, которые сторожили дам у входа.

8) В «Морском порту Спб» с самого утра играла музыка и на проходной управления женщин встречали гусары с цветами.

9) А мужчины из Группы «Эталон» кормили девушек-коллег handmade сэндвичами и десертами, для еще более праздничной атмосферы был приглашен диджей.

Традиционно завершаем подборку фирменным поздравлением от мужчин «Фонтанки». В этом году оно было сделано в виде легенды о высоком чувстве. Это надо смотреть:

Коллектив редакции вместе с горячим горным приветом передает самые искрение поздравления женщинам солнечного Петербурга!

