В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду, 7 марта, в провинции Керман на юго-востоке Ирана, сообщил Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Толчки зафиксированы в 14.46 по времени UTC (17.46 мск) в 16 километрах от города Кахнудж, население которого составляет, по данным на 2016 – 2017 годы, порядка 50 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 28 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали, пишет РИА Новости.