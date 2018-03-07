Как мигранты в Петербурге стали подданными короля

Хочешь заработать миллионы? Придумай государство на острове в Атлантическом океане и от имени короля продавай паспорта с гражданством и водительские удостоверения. Не один год, говорят оперативники центра "Э", у мошенника будут покупатели.

Чтобы получить иностранное гражданство от короля Свободного острова ASPI, не покидая Петербург, достаточно было от 15 до 100 тысяч рублей. Но лавочку прикрыли оперативники центра «Э», и от государства осталась только конституция и точка на карте посреди океана.

В северной части Атлантики под водой скрыт остров (координаты 43°12’31.62» N северной широты и 30°29’12.34» W западной долготы), на котором, судя по конституции Свободного острова ASPI, правит монарх Вальстар Первый. А в Петербурге по дипломатической линии активно работает его верноподданный, генконсул Валерий Суханов. Он регулярно упоминался в СМИ, – аж с 2005 года. Гражданин России, в числе прочих своих обязанностей, последние года три выдавал паспорта и водительские удостоверения от имени своего повелителя, пока к нему в «резиденцию» не постучались оперативники центра «Э» петербургского МВД. Дипломатическая неприкосновенность от камеры в отделе полиции его не уберегла.

Несмотря на труднодоступность острова, конституция государства обещает своим подданным свободный, ничем не ограниченный обмен товарами, политику, направленную на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, многопартийность, свободу вероисповедания и прочие социальные перспективы и преимущества. ASPI — аббревиатура расшифровывается как APATRID – STATELESS PIOPLE INTERNATIONAL (именно так написано на сайте, который предлагает получить водительское удостоверения государства), это конституционная монархия, где есть Верховная ассамблея и судебная власть, а трон передается исключительно по наследству. «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления, – провозгласил король Вальстар Первый в конституции и дополнил, – Мы убеждены, что Свободный Остров ASPI станет новым шагом к прогрессу и объединению человечества в единую семью братских народов, вместе идущих по пути сотрудничества и процветания».

На сегодняшний день о процветании самого королевства никаких данных нет, зато, благодаря оперативникам центра «Э», можно подсчитать, насколько преуспевает его генконсул в Петербурге, 64-летний Валерий Суханов.



Сам он, хоть и называет себя консулом, имеет российский паспорт, выданный в отделе полиции Калининского района. По информации «Фонтанки», в Петербург Суханов перебрался отнюдь не с островов, а из Челябинской области, а его нынешняя прописка совпадает с указанным им самим адресом консульства. На своей странице «ВК» он указывает, что в дипломатическую должность вступил еще в 2005 году. Неприкосновенность своей личности Суханов отстаивал в суде. В 2011 году консула привлекли к административной ответственности за выезд на встречную полосу. Тот пытался доказать, что обращались с ним сотрудники ГИБДД не по уставу. В заявлении он указал, что является гражданином иного государства и у него есть дипломатический паспорт, который дает ему право неприкосновенности личности. Нарушены, по мнению Суханова, были не только его права как иностранца, но и суверенитет Свободного острова ASPI.

Без свидетельств психиатров нельзя утверждать, насколько искренне Суханов уверен в том, что он подданный короля Вальстара, но суд его доводам не внял. «По сообщению МИД РФ, на которое ссылается мировой судья, в официальных справочниках и материалах сведений о наличии государства ASPI, консульстве этой страны в Санкт-Петербурге не имеется. Жалобу Суханова оставить без удовлетворения», – постановила судья Петроградского районного суда. Однако были в его консульской практике и успехи в судебных заседаниях. В марте прошлого года Калининский районный суд отменил штраф в 7 тысяч рублей владельцу водительского удостоверения от ASPI, на основании того, что факт его подделки доказан не был.

Есть подозрение, что в общении с полицией, которая задержала его по подозрению в мошенничестве 6 марта, паспорт ASPI тоже не поможет. В ГУ МВД считают, что он организовал преступную группу, которая с 2015 года подделывала паспорта и водительские удостоверения, предоставляя эти документы гражданам стран с «повышенной террористической опасностью» и трудовым мигрантам из стран СНГ, которые приезжали в Россию нелегально. Вероятно, их клиентов не смущало, что отметка о регистрации ставилась в республике Беларусь, а не на дальних, свободных островах.

Вместе с Сухановым были задержаны трое. Гражданин Белоруссии 43-х лет и 35-летний иностранец из ближнего зарубежья искали клиентов, петербуржец, ровесник белоруса, взял на себя обязанности по оформлению водительских удостоверений, для чего разжился типографским станком. По местам жительства подозреваемых были проведены обыски. Среди множества канцелярских принадлежностей, бланков паспортов королевства ASPI, оргтехники, 116 фотографий неизвестных иностранцев нашлось и то, что может потянуть на новый состав. В деревне Аннолово под Петербургом нашли пистолеты «Наган» и ТТ, муляж гранаты Ф-1 и полсотни патронов.

Как получить паспорт государства ASPI, «Фонтанке» выяснить не удалось, зато для получения водительского удостоверения достаточно воспользоваться любым поисковиком. Сайт "королевства" объясняет правила получения как первых водительских прав, так и дополнительных к российским. Представители услуги уверяют: «автолюбители ошибочно считают, что российские права являются документом международного образца» и добавляют, что с правами ASPI можно беспрепятственно перемещаться более чем по 200 странам.

Чтобы получить кусочек голубого пластика с королевским флагом ASPI для только начинающих автомобилистов предусмотрена сдача экзамена. Ответы на билеты можно отправить на электронную почту и получить виртуальный вердикт — сдал/не сдал. Практических занятий процедура, судя по всему, не предусматривает.

Соглашаясь получить права этого государства, пользователи рискуют выставить на обозрение Сети свои личные данные — имя, фамилию, место и дату рождения и даже цвет глаз, все это сопровождается фотографией.

В базе водительских удостоверений этого сайта числится больше 90 фамилий. Среди обладателей редкого документа полно и граждан России. Если подсчитать минимальную плату за услуги консульства, которая озвучивается в деле о мошенничестве, выйдет без малого полтора миллиона. Еще как минимум столько же, видимо, планировалась получить с запечатленных на фото, которые нашли во время обысков.

На сайте также можно найти документ «на имя начальника экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по СПб и Ленобласти». «Консульство Королевства ASPI направляет Вашей уважаемой организации образец водительского удостоверения королевства ASPI, для идентификации подлинности данного документа и проведения экспертизы», гласит текст за подписью Суханова. Правда, с именем полковника Тимофеева в консульстве ошиблись, назвав его Александром вместо Алексея.

Пока «Фонтанка» искала на карте загадочный остров, оказалось, что у короля Вальстара есть соседи, не менее знатные и свободные. По этому же адресу расположилось государство «Свободный остров принцессы Марии», чья Декларация Независимости по тексту полностью совпадает с началом конституции Свободного королевства ASPI. Правда, принцесса к себе подданных не приглашает, а лишь желает создать «всемирную электронную универсальную научную и культурную библиотеку».

«Фонтанка» надеется, что выяснение того, кто из них первым написал свои декларации и постановления, не приведет к вооруженным столкновениям и войне между двумя свободными государствами.

Надежда Мазакина, "Фонтанка.ру"