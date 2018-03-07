Рядом с Новоселками хотят построить мусороперерабатывающий завод

В новой редакции Правил землепользования и застройки прописаны планы по строительству мусороперерабатывающего завода в Левашово. Однажды эту идею уже заморозили.

О планах чиновников можно судить по протоколам общественных слушаний, где обсуждаются новые правила землепользования и застройки. В частности, в них значится предложение комитета по инвестициям по земельным участкам западнее иловых карт Северного полигона ГУП «Водоканал» и полигона "Новоселки". Чиновники просят изменить территориальную зону, с тем чтобы иметь возможность построить там мусороперерабатывающий завод. Санитарно-защитная зона для предприятий II класса опасности составляет 500 метров, а ближайшие жилые кварталы находятся более чем в 2 км от участков. Отдельно ведомство подчеркивает, что на заводе не предусмотрен процесс сжигания отходов.

Комитет по инвестициям не смог оперативно прокомментировать свои предложения, поэтому сложно судить о мощности, стоимости предприятия, как и об инвесторе или сроках строительства. Напомним, в конце января Смольный окончательно отменил проект строительства мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе. Инвестору, компании «Анабасис» Александра Ебралидзе, предполагалось предоставить альтернативный участок. Отмене предшествовали протесты местных жителей, которых не убедила информация о том, что на заводе стоимостью 4,5 млрд рублей не будет сжигаться мусор.

В начале 2010-х завод в Левашово собиралась строить греческая компания Helector-Aktor, у которой не получилось реализовать проект в Янино. Партнером инвестора стал ВТБ, но согласование затянулось на годы, а затем проект и вовсе заморозили.