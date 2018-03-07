Рабочие СМУ-11 возобновили проходку тоннеля от «Театральной»

Вечерняя смена «СМУ-11 Метрострой» вышла на проходку тоннеля Лахтинско-Правобережной линии. Рабочие бастовали больше суток.

Информацию о возобновлении работ «Фонтанке» подтвердили в ОАО «Метрострой». Ранее стало известно, что с проходчиками достигнута договоренность о том, что щит снова запустят в вечернюю смену.

О том, что проходчики начали забастовку, стало известно утром 6 марта. По их словам, им не платят зарплату уже три месяца. Счета компании арестованы по требованию налоговой службы, которая насчитала предприятию более миллиарда долгов. В отношении гендиректора Андрея Морозова возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов и задержки зарплат. Специальная комиссия разработала порядок выплат через Федеральное казначейство, долги за ноябрь уже частично поступили на счета рабочих.