Глава МО "Купчино" подарил бабушкам на 8 Марта спиннеры

Глава МО "Купчино" Михаил Черепанов поздравил пенсионерок с 8 Марта. Как сообщает его пресс-служба, для женщин устроили фуршет и подарили им спиннеры.

Также на празднике устроили конкурс по их кручению. Бабушки, как утверждают в муниципалитете, соревновались в длительности верчения спиннеров.

«Я надеюсь, что этот подарок порадовал. Он отлично снимет стресс. Я знаю, что у каждого из вас есть внучки и внуки. Уверен, что спиннер позволит вам наладить диалог с младшими поколениями. Ведь теперь вы будете в тренде», – цитируют в пресс-службе Черепанова.

«Фонтанка» не нашла конкурс на покупку спиннеров МО «Купчино».

Ранее в августе 2017 года в МО «Морской» осуществили закупку "ручных тренажеров спиннер" для участников интерактивной конкурсной программы для организации и проведения массового мероприятия "День нашего двора" для жителей. На 70 тренажеров потратили около 7 тысяч рублей.