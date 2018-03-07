В Финляндии пресекли деятельность наркокартеля

Как сообщает полиция Финляндии, ее сотрудники раскрыли деятельность крупной международной организации, которая перевозила и распространяла запрещенные вещества в Суоми. На след преступников удалось выйти в сентябре прошлого года, когда в финском городе Тампере была задержана 20-килограммовая партия наркотиков из Голландии.

После этого была проведена спецоперация в столице, в результате которой пять человек, подозреваемых в распространении незаконных веществ, оказались задержаны. Кроме того, стражи правопорядка изъяли 10 кг наркотиков и в регионе Пирканмаа, а также задержали несколько человек. По словам следователей, это самая крупная партия наркотиков в истории региона на юго-западе Суоми. Также отмечается, что большинство подозреваемых проживают именно в Пирканмаа.

По словам полиции, в контрабанде сейчас подозревают 37 человек, из которых 23 занимались распространением в Суоми, а остальные – доставкой из Голландии. Часть злоумышленников удалось задержать благодаря сотрудничеству с голландской полицией

Суд Пирканмаа начнет рассмотрение этого дела в апреле.