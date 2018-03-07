Съезд с ЗСД на Шкиперский проток построят к концу 2020 года

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию съезда с Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока — декабрь 2020 года. Две другие развязки введут раньше.

О результатах профильного совещания в Смольном 7 марта сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина. Проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий по развязке ЗСД на пересечении с Новым шоссе получили положительные заключения СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». Разрешение на строительство должно быть получено в июне-июле 2018-го. Предполагается, что съезд обеспечит вывод на магистраль транспортных потоков пос. Песочный, Левашово, Белоостров.

В июне же должен быть утвержден проект планировки территорий для строительства съезда на пересечении с Шуваловским проспектом. Его задача – улучшение транспортных связей северных частей города с центральными районами, обеспечение транспортной доступности МФК «Лахта Центр», а также разгрузка участка Приморского шоссе, улиц Савушкина и Планерной. Одновременно начнется пробивка самого Шуваловского до Камышовой улицы.

Третья развязка — в районе Шкиперского протока — должна быть введена в 2020 году. Пока что на согласовании в КГИОП находится проект по сохранению объекта культурного наследия «Галерная гавань Гребного порта». Съезд должен обеспечить отвод транспорта с ЗСД на Наличную ул., далее на Большой пр. В.О. и намывные территории, а также уменьшит нагрузку на развязку с перспективным продолжением наб. Макарова.

План по созданию развязок был представлен еще в 2016 году. Актуальная стоимость работ не уточняется. Ранее назывались следующие цифры: 4,5 млрд – на Шкиперский, 0,7 млрд – на Новое шоссе, и 2 млрд – на Шуваловский проспект.