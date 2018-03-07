Съезд с ЗСД на Шкиперский проток построят к концу 2020 года
Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию съезда с Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока — декабрь 2020 года. Две другие развязки введут раньше.
О результатах профильного совещания в Смольном 7 марта сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина. Проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий по развязке ЗСД на пересечении с Новым шоссе получили положительные заключения СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». Разрешение на строительство должно быть получено в июне-июле 2018-го. Предполагается, что съезд обеспечит вывод на магистраль транспортных потоков пос. Песочный, Левашово, Белоостров.
В июне же должен быть утвержден проект планировки территорий для строительства съезда на пересечении с Шуваловским проспектом. Его задача – улучшение транспортных связей северных частей города с центральными районами, обеспечение транспортной доступности МФК «Лахта Центр», а также разгрузка участка Приморского шоссе, улиц Савушкина и Планерной. Одновременно начнется пробивка самого Шуваловского до Камышовой улицы.
Третья развязка — в районе Шкиперского протока — должна быть введена в 2020 году. Пока что на согласовании в КГИОП находится проект по сохранению объекта культурного наследия «Галерная гавань Гребного порта». Съезд должен обеспечить отвод транспорта с ЗСД на Наличную ул., далее на Большой пр. В.О. и намывные территории, а также уменьшит нагрузку на развязку с перспективным продолжением наб. Макарова.
План по созданию развязок был представлен еще в 2016 году. Актуальная стоимость работ не уточняется. Ранее назывались следующие цифры: 4,5 млрд – на Шкиперский, 0,7 млрд – на Новое шоссе, и 2 млрд – на Шуваловский проспект.
Справка:
ЗСД – первая в России платная внутригородская магистраль скоростного движения. Магистраль связывает Морской порт с важнейшими федеральными трассами. Строительство официально началось в декабре 2005 года. Последний участок был веден в эксплуатацию в 2016 году.
«Магистраль Северной столицы», принадлежащая «ВТБ Капиталу» и Газпромбанку, занималась строительством ЗСД по соглашению с правительственным ОАО «ЗСД» и Смольным. Стоимость магистрали составляет 212,7 млрд рублей. Это 50,7 млрд рублей из федерального бюджета, 54,1 млрд рублей – средства городского бюджета, внебюджетное финансирование 107,9 млрд рублей.
По условиям концессионного соглашения, «Магистраль Северной столицы» будет эксплуатировать ЗСД и взимать плату за проезд до 2042 года. До 2019 года город обязан возмещать компании недополученную прибыль, если она будет меньше указанной в договоре. В 2017 году город выплатит концессионеру 5,2 млрд рублей, в 2018 году - 3,1 млрд рублей.