«Авенариум+» построит в Курортном районе четыре гостиницы, кафе и театральную студию

АО «Авенариум+», созданное Смольным как структура комитета имущественных отношений специально для развития Курортного района, собирается построить в Сестрорецке два отеля и еще два спорт-отеля, кафе, театральную студию и многоуровневый паркинг.

Напомним, изначально, в 2015 году, АО создавалось в рамках КИО для вовлечения в оборот и реконструкции деревянных дач, принадлежащих городу, и создания комфортной среды обитания. Однако позже оскандалилось в связи с миллиардным проектом строительства бассейна за бюджетные деньги.

Свои намерения АО обозначило в рамках публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), прошедших в Курортном районе. В поданной через слушания заявке говорится, что организация просит установить общественно-деловую зону ТД1-2 на всех участках, где намерено разместить шесть новых объектов. Пять из них находятся в Сестрорецке, шестой — в Зеленогорске. Так, спорт-отели предполагают построить по адресам: Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 563, лит. А (сейчас там полуразрушенное одноэтажное строение), и Сестрорецк, Тарховский пр., д.2/3, лит. А (деревянный дом довоенной постройки).

Еще две гостиницы появятся в Сестрорецке: на улице Лиственной, участок 1 (западнее д. 6-8, литера А), и на набережной реки Сестры, д. 43 и 45. Дом 43 — деревянный, дом 45 представляет собой кирпичную руину, оба строения — дореволюционные.

Кафе появится на набережной реки Сестры, д. 51а. Здесь когда-то находилась красивейшая деревянная дача в стиле модерн, выявленный объект культурного наследия, построенная в 1910 году архитектором Фридрихом фон Постельсом. В 1980-е она была восстановлена. Но в 2009 году полностью сгорела. (фото до пожара)

Паркинг намерены возвести в Сестрорецке, на улице Коммунаров, участок 1 (восточнее пересечения с Малой Канонерской ул.). А театральную студию «Я – актер» расположат на той же улице Коммунаров, на участке южнее дома 10, лит. А (сам этот деревянный дом сейчас заброшен и стоит с пустыми окнами).

Вероятно, эти планы являются продолжением представленной «Авенариумом+» в сентябре 2017 года концепции сохранения и развития общественных пространств Сестрорецка. Получало ли АО какие-то конкретные разрешительные документы на строительство, пока неизвестно.

Планы, однако, звучали в прошлом году пафосные: сообщалось, что в Сестрорецке планируется создать шесть общественных подцентров с названиями типа «территория Вдохновения» или «зона Счастья». Шла речь о создании променадов на правом берегу Сестры, воссоздании утраченного пирса на Финском заливе, планах построить курзал для проведения концертов. Остальные подцентры должны возникнуть в зоне железнодорожных станций Сестрорецк, Разлив и Курорт, а также на ул. Григорьева, где на бывшей даче Кривдиной хотели создать интеллектуальный и шахматный клубы, а на даче Кречева – музей частных коллекций.