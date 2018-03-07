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08.03.2018 11:20

Викторина "Фонтанки": сколько в тебе феминиста

Наше общество потихоньку привыкает к мысли, что феминизм не равен матриархату, а женщина — такой же человек, как мужчина. Только красивый. Ну вот, видите, как сложно удержаться на грани в этом вопросе! К тому же появилось много прогрессивных мужчин, которые поняли, что быть феминистом - выгодно. Разделил права — значит, разделил и ответственность. И можно чуть дольше лежать на диване и играть в «Танчики»!
Викторина "Фонтанки": сколько в тебе феминиста
pixabay.com

На самом деле нет.

Предлагаем вам провериться на уровень феминизма. Выясните, кто вы: феминист, сексист или сторонник старого доброго патриархата.

 


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