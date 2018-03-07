Викторина "Фонтанки": сколько в тебе феминиста

Наше общество потихоньку привыкает к мысли, что феминизм не равен матриархату, а женщина — такой же человек, как мужчина. Только красивый. Ну вот, видите, как сложно удержаться на грани в этом вопросе! К тому же появилось много прогрессивных мужчин, которые поняли, что быть феминистом - выгодно. Разделил права — значит, разделил и ответственность. И можно чуть дольше лежать на диване и играть в «Танчики»!

pixabay.com