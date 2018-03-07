Участник «Битвы экстрасенсов» назвал наркотик волшебной солью для спиритических подвигов

В Петербурге готовят к аресту знаменитого участника «Битвы экстрасенсов». Арсений Караджев, известный зрителям ТНТ по фамилии Караджа, находился в федеральном розыске за хранение волшебной соли и неудачную кражу iPhone.

Как стало известно «Фонтанке», к 7 марта в полиции Центрального района подписано ходатайство о заключении 29-летнего Караджева под стражу, так как все более мягкие методы сдерживания энергии экстрасенса исчерпаны.

Караджев получил федеральную известность в 2014 году после участия в «Битве экстрасенсов». Аудиторию восхищали магнетический взгляд Арсения, его медитативные навыки и спиритические сверхспособности. Очарованная публика также засматривалась сериалами с его, пусть и эпизодическим, участием.

Иная история национального масштаба началась для Арсения год назад. Он был задержан с порошком, и на детский вопрос: «Это что?» – по-взрослому ответил: «Волшебная соль».

Экспертно-криминалистический центр, начисто лишенный воображения и не имеющий навыков работы с потусторонними мирами, выдал казенную справку-справку: наркотик. Арсения отпустили под подписку. А пока расследовалось уголовное дело, экстрасенс влип в другую историю. Его поймали в «Галерее» за кражей телефона. Появилось еще одно дело, Арсений был оставлен на подписке, но судьбу он, видимо, испытывать не желал и подался в бега. Его объявили в федеральный розыск и занесли в общую картотеку. Поиски закончились. Сегодня Караджев изолирован. Иного способа, кроме ареста, сделать экстрасенса подконтрольным следствие не видит.