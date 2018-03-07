Путин подписал закон о повышении МРОТ

Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда, соответствующий закон опубликован на интернет-портале правовой информации 7 марта.

Согласно документу, с мая МРОТ составит 11 163 рубля в месяц, сравнявшись с прожиточным минимумом. Реализация закона коснется трех миллионов человек, в том числе 1,6 миллиона сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

В обосновании к проекту отмечалось, что на повышение зарплат бюджетников в этом году потратят 39,3 миллиарда рублей.

Первоначально планировалось приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года. От размера МРОТ зависят многие социальные выплаты.