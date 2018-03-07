Путин подписал закон о повышении МРОТ

Еще
04:42 08.03.2018
Пришлите свою новость!
03:08
Студия Диснея отправит в путешествие по фантастическим мирам
02:55
«Проект "Флорида"» покажет мир криминала детскими глазами
02:45
Премьера в БДТ: Валерий Ивченко представит моноспектакль по Достоевскому
02:22
Петербуржцам расскажут о женщинах, меняющих историю
02:07
Лев Додин начнет фестиваль-исследование «…да не судимы будете» с Пастернака
01:50
«Пикник» погрузит зрителей в воображаемые миры
01:36
В кино покажут борьбу с талибами
01:18
Лиам Нисон сыграет опасного пассажира
00:40
Неизвестный с ножом ранил троих человек в Вене
00:25
На российские выборы не приедут наблюдатели от Европарламента
00:11
Стрелку из Флориды предъявили обвинение в убийстве 17 человек
07/03
Украина начинает арест имущества «Газпрома»
07/03
Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
07/03
На Маршала Тухачевского победили квартирный пожар
07/03
Глава Союза журналистов Москвы: Журналистки, которые пожаловались на домогательства депутата, «унизили профессию»
07/03
Внесение в базу данных сайта «Миротворец» не остановит Собчак от посещения Крыма
07/03
СКА в третий раз обыграл «Северсталь»
07/03
Рядом с парком Лесотехнической академии хотят построить студенческий городок на 2,5 тысячи мест
07/03
В 9 домов Красносельского района возвращают тепло
07/03
Манчини о матче с «Лейпцигом»: Завтра точно не стоит от нас ожидать оборонительной игры
07/03
Компания, управляющая Пулково, не планирует реконструкцию терминала на Стартовой
07/03
Зингаревич просит повысить отель на Приморском и собирается построить еще два на Афонской и Аккуратова
07/03
Сборная осталась без защиты: братья Березуцкие уходят
07/03
Участник «Битвы экстрасенсов» арестован за три пары штанов
07/03
Полиция Великобритании: При покушении на Скрипаля использовали нервно-паралитический газ
07/03
Кадыров: Причиной крушения вертолета с пограничниками стал «резкий порыв ветра»
07/03
Джон Траволта сыграет безумного фаната-Лося
07/03
Прокуратура Петербурга добилась отмены ареста гражданина США
07/03
Глава комитета по вопросам семьи в Госдуме посоветовала «девочкам-журналисткам ходить поприличнее»
07/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 марта
07/03
Сельдяков: Как молнией ударило: "Я, правда, не показал красную?!"
07/03
Пулково просит изменить высотность в ПЗЗ для реконструкции терминала на Стартовой улице
07/03
Малафеев о решении КДК не переигрывать матч с «Амкаром»: Мы понимали, что вряд ли что-то изменится
07/03
Адвокат выдворенного из Латвии российского журналиста потребовал доступа к секретным документам
07/03
В Иране произошло землетрясение
07/03
Рядом с Новоселками хотят построить мусороперерабатывающий завод
07/03
Рабочие СМУ-11 возобновили проходку тоннеля от «Театральной»
07/03
На пандусе метро «Гражданский проспект» припарковался «Форд»
07/03
Украинская биатлонистка выступила против бойкота соревнований в России
07/03
Глава МО "Купчино" подарил бабушкам на 8 Марта спиннеры
07/03
Съезд с ЗСД на Шкиперский проток построят к концу 2020 года
07/03
Юрий Бутусов уходит из Театра имени Ленсовета
07/03
Международные резервы России за месяц выросли почти на $ 6 млрд
07/03
«Авенариум+» построит в Курортном районе четыре гостиницы, кафе и театральную студию
07/03
Страховщики предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОМС
07/03
Участник «Битвы экстрасенсов» назвал наркотик волшебной солью для спиритических подвигов
07/03
Путин подписал закон о повышении МРОТ
07/03
Посла Финляндии в Швеции признали виновным в сексуальных домогательствах
07/03
Сбербанк продаст с торгов офис на Московском, 133
07/03
Перед 8 марта пробки в Петербурге «сошли с ума»
07/03
ФСБ задержала экс-сотрудника Северо-Западной оперативной таможни
07/03
«Яблоко» рассказало о разгерметизации самолёта с Явлинским на борту
07/03
ЕС: Введем ответные пошлины через два месяца после американцев
07/03
В прошлом году хакеры заполучили медицинские данные 2 миллионов человек
07/03
Самой страшной машиной Женевского салона назвали модульное авто
07/03
Алиса Фрейндлих создает угрозу нацбезопасности Украины
07/03
Биатлонист Малышко выступит в Финляндии с винтовкой Мякяряйнен
07/03
"Альфа" ФСБ встречается с "Альфой" КГБ ради сбежавшего от всеволожского Следкома
07/03
В Петербурге начали расти арендные ставки на жилье
07/03
«Хоть в пляжный футбол играй»: пассажиры метро ходят по песку
07/03
Грозит ли рынку недвижимости госмонополия?
07/03
КДК оштрафовал «Зенит» на 270 тысяч рублей за фанатов
07/03
На Светлановском «ГАЗель» снесла светофор автомобилем, который её уронил
07/03
СМИ: При крушении вертолёта в Чечне выжили двое
07/03
Разработчик FindFace поможет МВД распознавать людей на массовых мероприятиях
07/03
«Чижика» обстреляли из пневматики
07/03
Депутаты поддержали введение ответственности для собственников зданий за уборку прилегающей к ним территории
07/03
РЖД предлагает финнам увеличить грузоперевозки через Карелию
Предыдущие новости
Архив материалов
Работа
Версия для печати
07.03.2018 16:40

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда, соответствующий закон опубликован на интернет-портале правовой информации 7 марта.

Согласно документу, с мая МРОТ составит 11 163 рубля в месяц, сравнявшись с прожиточным минимумом. Реализация закона коснется трех миллионов человек, в том числе 1,6 миллиона сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

В обосновании к проекту отмечалось, что на повышение зарплат бюджетников в этом году потратят 39,3 миллиарда рублей.

Первоначально планировалось приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года. От размера МРОТ зависят многие социальные выплаты.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Петербургское такси 068»
27.10.2017 14:30

В День автомобилиста таксисты рассказали об их работе

29 октября в России отмечают день автомобилиста - профессиональный праздник всех водителей, которые усердно трудятся, выполняя свой профессиональный долг
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
VSwork.ru
30.06.2016 14:02

Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование

В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Проходка от «Театральной» к «Горному институту» возобновится вечером 7 марта
Проходчики СМУ-11 продолжают бастовать
Проходчики тоннеля метро к «Горному институту» не вышли на работу
Чиновникам оплатят обучение в России и за границей
Пенсионный фонд России уволит каждого пятого сотрудника
В Финляндии насчитали 240 тысяч безработных
Финны зарабатывают в среднем 17 евро в час
Арест кресла для эпиляции вернул петербурженкам зарплату
В Петербурге выросли долги по зарплате и число безработных
Как профсоюз угодил в "иностранные агенты"
На семь бед у полиции в ГИБДД один ответ
Как в борьбе за репутацию дойти до "джихада"
Как петербургский дальнобойщик решил «Платон» засудить
В Петербурге ждут узбекский автопром
Побыть эскортом за автограф
В МЧС все Пучков
Подземелье без сокровищ
У ГИБДД больше нет начальника
Место, где водка замерзает, а спирт превращается в желе
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«А я посуду помыл»: «Ленинград» выпустил к 8 Марта клип про «супервумен»

Елена Пальм/Интерпресс

«Фонтанка» собирает фото офисных поздравлений с 8 Марта

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Следственному комитету вернут мрамор Монферрана

Новости компаний
ГК «Петербургское такси 068»
27.10.2017 14:30
В День автомобилиста таксисты рассказали об их работе
29 октября в России отмечают день автомобилиста - профессиональный праздник всех водителей, которые усердно трудятся, выполняя свой профессиональный долг
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
VSwork.ru
30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
Tele2 доверяет молодым специалистам
Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00
Tele2 приглашает на стажировку
Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.