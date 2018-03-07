Феминистки, ваш день 8 Марта

Сегодня как-то стало забываться, что решение о ежегодном праздновании Международного дня солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие было принято в 1910 году на 2-й международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене по предложению Клары Цеткин.

В то время лишь в нескольких странах женщины имели такие права — в частности, на территории Российской империи в Великом княжестве Финляндском. А прав женщины хотели повсеместно. И не только политических. Росло неприятие подчиненности вкусам мужского пола и вторичности по отношению к мужскому миру.

Примечательно, что в тот же день французская баронесса Раймонда де Лярош первой среди женщин получила пилотское свидетельство за № 36. Ее фотографии в свитере с высоким воротником разлетелись открытками по всему миру.

Первая мировая война забрала миллионы мужчин. Их место у станков и на полях заняли женщины. Они укоротили юбки, остригли волосы и стали сами решать свои проблемы. Огромный рывок сделали женщины в советской России — они получили все права наравне с мужчинами и стали всем демонстрировать свою свободу.

Революционерка Коллонтай, автор идеи равенства секса и утоления жажды, или американская танцовщица Айседора Дункан с ее раскованным танцем, представительница богемы Лиля Брик и ее странные семейные отношения – всё это было поиском места женщины и ее силы.

Время свобод в 30-е годы сменилось временем реакции, но в 60-е вновь началось воскрешение феминистических идей. Эпоха хиппи прославилась не только пацифизмом, но и декларациями о правах женщины на свободный секс, на любовь. Причем громче всех, конечно, об этом кричали мужчины.

«Сексуальная революция» изменила всё — на глазах одного поколения женские брюки из вызывающей одежды стали до унылости обыденными. Но главное, разумеется, не в брюках или купальниках — женщины захотели серьезно изменить мир, созданный мужчинами. В 80-е и 90-е годы женщины поднялись к вершинам власти, и что интересно — это быстро перестало шокировать.

В XXI веке феминизм, то есть борьба женщин за равные с мужчинами права, распался на массу течений, от политических до религиозных. Некоторые его ветви, вроде «Фемен», стали даже использовать женское тело как элемент политической демонстрации.

Примечательно, что в России и других постсоветских странах, где когда-то рьяно боролись с буржуазными предрассудками, праздник 8 Марта изменил характер и, по мнению многих западных феминистских организаций, превратился в день благосклонного принятия женщинами мужского внимания.

С праздником вас, милые дамы!