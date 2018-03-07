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07.03.2018 16:25

Сбербанк продаст с торгов офис на Московском, 133

 

ПАО "Сбербанк" продаст здание своего бывшего офиса на Московском проспекте, 133, рассказали «Фонтанке» 7 марта в пресс-службе кредитной организации.

Торги состоятся 15 марта на электронной площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ". «Дальнейшую судьбу здания определит новый собственник», – заявили в пресс-службе.

Отметим, что в феврале Сбербанк обратился с корректировкой на публичных слушаниях по новым Правилам землепользования и застройки. В своей заявке банк попросил изменить зону «Д», в которой сейчас находится дом на Московском, 133, на зону «ТД-1-2», которая позволит разместить здесь гостиницу и/или объект общественного питания.

Банк владеет по этому адресу двумя участками общей площадью около 2,5 тысяч кв. метров.


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