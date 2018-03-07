Перед 8 марта пробки в Петербурге «сошли с ума»

В Петербурге растут пробки. К середине дня 7 марта загруженность дорог достигла «красных» 7 баллов против обычных 4.

В 15:31 самая длинная пробка для данного времени суток за всю неделю собралась в центре, в основном на Невском проспекте – от канала Грибоедова до Новочеркасского проспекта.

Где сейчас сложнее всего проехать и что обсуждают в пробках автомобилисты, читайте на «Водителе Петербурга».

Утром в городе было необычно свободно, но уже после полудня стало плотно. Отметим, что подобное распределение транспортных потоков – с «провалом» утром и часом пик к середине дня – характерно для предпраздничных дней.