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07.03.2018 16:19

Перед 8 марта пробки в Петербурге «сошли с ума»

 

В Петербурге растут пробки. К середине дня 7 марта загруженность дорог достигла «красных» 7 баллов против обычных 4.

В 15:31 самая длинная пробка для данного времени суток за всю неделю собралась в центре, в основном на Невском проспекте – от канала Грибоедова до Новочеркасского проспекта.

Где сейчас сложнее всего проехать и что обсуждают в пробках автомобилисты, читайте на «Водителе Петербурга»

Утром в городе было необычно свободно, но уже после полудня стало плотно. Отметим, что подобное распределение транспортных потоков – с «провалом» утром и часом пик к середине дня – характерно для предпраздничных дней.


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"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
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