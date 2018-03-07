«Яблоко» рассказало о разгерметизации самолёта с Явлинским на борту

Самолет авиакомпании Utair с лидером парти «Яблоко» на борту разгерметизировался на подлёте к Москве вечером 6 марта. Из-за резкого падения высоты пассажиры «Боинга» почувствовали себя плохо, в аэропорту их встречала скорая.

Как пишет 7 марта РБК со ссылкой на пресс-секретаря «Яблока» Игоря Яковлева, Григорий Явлинский возвращался в столицу из Грозного рейсом Utair, на подлёте к столице в салоне произошла «частичная разгерметизация», о которой «сообщил пилот».

«Из-за резкого снижения почти все пассажиры плохо почувствовали себя. Было сильное головокружение, заложило уши, дети плакали, выпали маски. Экипаж сработал профессионально, в аэропорту встречали скорая и спасатели. Кому-то из пассажиров потребовалась помощь», — заявил Яковлев.

По его словам, кандидат в президенты от "Яблока" также почувствовал себя «неважно», тем не менее принял участие в дебатах 6 марта.

В пресс-службе UTair информацию о разгерметизации не подтвердили. В авиакомпании заявили, что перед посадкой во Внуково экипажу поступил сигнал о некорректной работе системы регулировки давления.

«Срабатывание сигнала прекратилось через 2 минуты, и посадка прошла в штатном режиме. Разгерметизации не было. Во время высадки из самолета пассажиры на самочувствие не жаловались», — пояснили в Utair.