Приведи друга – получи сертификат IKEA на 30 000 рублей

6 марта стартовала новая акция «Приведи друга» от компании «КВС».

Условия акции просты как никогда. Вы уже живете в уютной и светлой квартире в любом жилом комплексе компании «КВС»? А Ваш друг еще только мечтает о своей собственной квартире в ЖК «Крылья»? Как известно, дружеский совет из первых уст – самый ценный.

Согласитесь, вдвойне приятно помочь человеку из своего ближайшего окружения и получить за это бонус. Так, благодаря Вашей рекомендации друг приобретает жилье в «Крыльях», а Вы – подарочную карту компании IKEA номиналом 30 000 рублей. Помогите другу «расправить крылья» в новом жилом комплексе в престижном Московском районе.

Акция продлится с 7 марта до 31 марта 2018 года.

За подробной информацией и консультациями по выбору квартиры обращайтесь в Отдел продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

Организатор акции ООО «КВС Девелопмент», юр.адрес : Россия, 194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д.1, корп.5, лит.А., ИНН: 7802825802, подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно узнать по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)