Посла Финляндии в Швеции признали виновным в сексуальных домогательствах

Административный суд Хельсинки постановил, что Ярмо Виинанен, бывший руководитель финского внешнеполитического ведомства в Стокгольме, домогался работавших в посольстве женщин. Бывший посол получил письменное предупреждение. Об этом сообщает издание Iltalehti.

"Персоналу было трудно защитить себя от неправомерного поведения. Посол представляет финское государство там, где работает. Его поведение должно соответствовать высоким стандартам", – говорится в вердикте судьи.

Суд финской столицы также отклонил просьбу МИДа о том, чтобы провести слушания за закрытыми дверями, поэтому подробности дела стали достоянием общественности. Согласно заключению суда, Виинанен вел себя "неуместно и сексуально распущенно" в отношении двух подчиненных. Он неоднократно позволял себе прикосновения, смотрел и говорил непристойности. Жертвы настаивали, что подвергались харассменту почти каждый день.

В августе 2016 года после статьи издания Iltalehti стало известно о сексуальных домогательствах финского посла. Виинанен представлял финскую дипмиссию в Стокгольме с 2014-го по 2016 год. Чиновник лишился высокого поста после того, как президент республики Саули Ниинисте отозвал его из-за скандала. Экс-посол получил строгий выговор от финского МИДа.