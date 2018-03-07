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07.03.2018 15:55

ЕС: Введем ответные пошлины через два месяца после американцев

 

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз, в случае если президент США Дональд Трамп введет пошлину в 25% на импорт стали и алюминия, может в течение двух месяцев ввести ответные пошлины.

«Процесс принятия защитных и обеспечивающих равновесие мер займет немного более времени — около двух месяцев», — сказала Мальмстрем, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

Как писала "Фонтанка", Еврокомиссия 6 марта предложила ввести пошлины в 25% на некоторые товары из США. Подобные действия ЕК послужили ответом на введение пошлин на сталь и алюминий со стороны США. О подобном развитии событий в торговой войне ЕС предупреждал ещё 2 марта.

В список европейского ведомства вошли следующие товары: сталь, джинсы, обувь, мотоциклы, рис, бурбон, апельсиновый сок. Уточняется, что ЕК собирается обложить указанной пошлиной американские товары на € 2,8 млрд.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговые барьеры, которые создают другие страны, для Соединенных Штатов «хуже террористов» и он не будет отказываться от повышения пошлин на сталь и алюминий. Вашингтон намеревается установить 25%-ный тариф на импорт стали и 10%-ный – на ввоз алюминия. Министерство торговли США посчитало, что закупки алюминия в сложившейся ситуации «наносят вред американской безопасности». Трамп, комментируя это решение, в выражениях совсем не стеснялся и даже обвинил РФ, Китай и ЕС едва ли не в воровстве.

«Люди должны понимать, что наша страна обворовывалась в торговле практически каждой другой страной в мире, друзьями и врагами, всеми. Китай, Россия и люди, которых мы считаем прекрасными, Европейским Союзом! С ними нельзя вести дела, у них торговые барьеры хуже, чем террористы, которые у них, конечно, но торговые барьеры гораздо хуже террористов», — сказал Трамп.


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