Cirque du Soleil перенесет зрителей в мир муравьев и скарабеев

С 28 апреля по 5 мая канадский Cirque du Soleil представит в Ледовом дворце шоу OVO. Зрители проживут целый день в колонии летучих, крайне любопытных, опасных и прекрасных насекомых, чтобы вместе насладиться восходом солнца, ощутить радость полета, испытать чувство ненужности, преодолеть свои страхи и, наконец, влюбиться.

В переводе с португальского, OVO означает «яйцо». Яйцо – один из древнейших символов жизни и рождения. По сюжету, в мире насекомых из ниоткуда появляется неопознанное яйцо. Маленьких существ охватывает ужас, потом любопытство, а дальше мы раскрывать карты не будем.

В поставке артисты аккуратно повторяют пластику насекомых – сверчков и муравьев, пауков и жуков-скарабеев. Действие происходит на фоне гигантских элементов сценографии – девятиметрового цветка, яйца длиной в 8,5 метра. Декорации и проекции сбивают перспективу и заставляют зрителя ощущать себя крошечным муравьем – частью микромира, малозаметного, но бесконечно интересного и занимательного. «Впервые Cirque du Soleil привозит в Россию шоу, идеально подходящее для детей. Дети получат удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители – насладятся мастерством акробатов, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением», – говорит Наталья Романова, генеральный директор Cirque du Soleil в России.

Премьера шоу состоялась в 2009 году в Монреале, когда Cirque du Soleil отмечал свое 25-летие. Колония насекомых оказалась идеальным воплощением концепции гармоничного сосуществования самых разнообразных видов. И хотя энтомологию мы редко воспринимаем как нечто элегантное, режиссер и хореограф Дебора Колкер смогла придать миру жуков и пауков изящество, обаяние и шарм.