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07.03.2018 15:30

Самой страшной машиной Женевского салона назвали модульное авто

 

Британская компания Sin Cars представила свой спорткар S1 на автосалоне в Женеве, который официально открывается 8 марта.

Этот автомобиль – модульный. Его можно сконфигурировать под любую задачу, например для использования на обычных дорогах или треке. Дизайн кузова тоже может быть любой. Необходимые компоненты навешиваются на трубчатое шасси.

Журналисты назвали S1 самой страшной машиной Женевы. Как она выглядит и сколько стоит, смотрите и читайте на «Водителе Петербурга»


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
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