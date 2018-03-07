Алиса Фрейндлих создает угрозу нацбезопасности Украины

Алиса Фрейндлих включена в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующие изменения внесены в список, который опубликован на сайте министерства культуры Украины.

Чем народная артистка СССР угрожает безопасности соседнего государства, традиционно не раскрывается. Стоит отметить, что вместе с Алисой Бруновной "чёрный список" украинского минкульта пополнили Александр Миньков (Маршал), Алексей Долматов (Гуф), Виктория Цыганова, Лариса Долина, Александр Буйнов и Александр Баширов.

Список на данный момент включает в себя 131 российского артиста, музыканта, художника или писателя. Причем в него попали и звезды, получившие российское гражданство совсем недавно, – Жерар Депарьдье и Стивен Сигал. Также в нём находится и Эмир Кустурица.