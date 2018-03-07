«Чижик»: ну, поехали

«Фонтанка» прокатилась на частном трамвае «Чижик» с первыми пассажирами. У них к трамваю вопросов нет, к маршруту - есть.

Трамвай «Чижик» все-таки повез пассажиров 7 марта, как и обещали в Смольном. Первый состав полноценно запустили в 7 утра. Судьба у проекта сложная, и мелкие неприятности, похоже, не закончились — один из вагонов был обстрелян из пневматики через пару часов первого дня работы. В целом пассажиры довольны, хотя и требуют немедленного продолжения линии.

Остановку у Ладожского вокзала за неделю обустроили и привели в порядок: 1 марта, когда началась полноценная техническая обкатка «Чижика», она выглядела еще неготовой. Но и сегодня на месте все еще работает экскаватор. Раньше трамвай заезжал практически на вокзал, останавливаясь напротив входа в метро, теперь надо пройти несколько десятков метров.

На самой остановке атмосфера напоминает классические кадры братьев Люмьер, в том числе практически зрительским ожиданием. Местные жители заждались трамвая, хотя комитет по транспорту пытался компенсировать его полуторагодовое отсутствие дополнительными автобусами – в частности в октябре чаще пустили по маршрутам № 77 и 92, из 6-го автопарка при возможности отправляли автобусы оперативного резерва, продлили 168-й маршрут до станции «Ржевка». На Косыгина и Заневском нарисовали выделенную полосу.

«Конечно, когда разобрали пути (в октябре 2016-го), выручала выделенка, – говорит Виктор. – Но отмена трамвая все равно сильно ухудшила здесь транспортную ситуацию. Пробки стали образовываться огромные, часов в 6 вечера у вокзала можно было полчаса потратить на то, чтобы впихнуться хоть в какой-то общественный транспорт».

«Выделенка – это хорошо, но все равно заезжали под мост перед вокзалом и вставали в пробку, – говорит Антонина. – Я, когда встречи здесь назначала, всегда условие ставила, чтобы до 4 часов все закончить, потом отсюда не выбраться. А в какой-то момент вообще стала от «Проспекта Большевиков» ездить. Так что, конечно, очень ждали этого трамвая, хотя и не надеялись, что он и правда поедет в сентябре».

«Я, пока трамвай строился, вообще никуда не ходила», – признается еще одна женщина.

Это долго. Напомним, изначально запуска трамвая по 8-му маршруту ждали в сентябре, затем переносили на ноябрь и декабрь. Начиная с ноября комитет по инвестициям ведет претензионную работу, начисляя штрафы концессионеру (ТКК) за срыв сроков. Компания ссылается на задержку в предоставлении ей земельных участков и согласовании конструкции.

Когда подъезжает состав, несколько человек начинают снимать его на телефон: просто для многих первый частный трамвай, в том числе, и аттракцион. Приехавшие к вокзалу пассажиры выходят с правой стороны, машинист переходит во вторую кабину, после чего запускают ожидающих. «Ну, поехали», – по-гагарински говорит мужчина рядом.

«Фонтанка» уже показывала «Чижик» изнутри, но тогда трамвай стоял в «Экспофоруме», а условными пассажирами были члены городской администрации. Теперь можно полноценно поделиться впечатлениями с обычными горожанами. Здесь, впрочем, предсказуемо: трамвай более чем за полтора миллиона долларов – «мягкий», «красивый», «подарок на 8 Марта» и далее по списку прилагающихся эпитетов.

Трехсекционный трамвайный вагон «Метелица» модификации В85600М с низким уровнем пола вмещает 376 пассажиров. Его длина – 33,45 метра, имеются две кабины, две площадки для детских колясок и инвалидных кресел. Пять двустворчатых дверей расположены по обеим сторонам. Тестовая скорость – 40 км/ч.

А вот насчет маршрутизации возникли вопросы. «Основная масса днем до «Народного» едет, – говорит один из пассажиров, – дальше «восьмерка» пустая идет. Остальным нужны 10-й и 64-й маршруты, т. е. лучше бы сразу делали на Ириновский и в сторону Ржевки. А так опять дорогу разломали, когда сделают — неясно. Трамвай хороший, а с дорогой намудрили». Попытка напомнить о том, что целиком сеть хотят достроить к концу года натыкается на высказывания «года 2, не меньше» и «крутить вола».

Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова.

Трамвай долетает до Хасанской за 15 минут, никаких проблем не возникает. На конечной, когда все уже выходят, мужчина пытается добиться от машиниста: «А чьего производства трамвай?» – «Швейцария», – угрюмо отвечает тот. «А какого черта?» – в пространство задает вопрос пассажир. Претензия оказывается идеологической. «А как же импортозамещение? – негодует мужчина. – Усть-Катавский завод трамваи делает, белоруссы делают, «Трансмашхолдинг». Спору нет, трамвай хороший, но почему надо в Европе покупать?» Информация о том, что завод производителя Stadler находится в Минске, швейцарское послевкусие не перебивает.

На остановке в обратную сторону стоит молодая женщина с двумя детьми. Предположение не обманывает: покататься на «Чижике» – именно их затея. Но и мать рада, что трамвай наконец поехал. «У нас же странный район, метро в одном месте, а жилые кварталы в стороне, – говорит она. – Так что, когда рельсы сняли, было трудно».

Так же быстро доезжаем до метро, пассажиры довольны. Но кто-то все-таки не рад: через 2 часа на Хасанской вагон 008 обстреляют из пневматики, побив 4 стекла. Резерв составов с учетом ДТП 4 марта исчерпан, все 7 «здоровых» вагонов на линии.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»