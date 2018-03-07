Биатлонист Малышко выступит в Финляндии с винтовкой Мякяряйнен

Биатлонист из Соснового Бора Дмитрий Малышко сообщил в своем инстаграме, что будет выступать на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти с винтовкой финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен. Как ему досталось орудие самой популярной спортсменки Суоми, олимпийский чемпион 2014 года не пояснил.

"Неожиданная дорога в Контиолахти. Правда, пока без лыж и винтовки. Спасибо Кайсе Мякяряйнен за оружие! Лыжи, надеюсь, доедут до меня!" – написал Малышко в социальной сети и пожелал удачи Александру Логинову, вместо которого отправился выступать за сборную на турнир в Финляндии. Причиной замены участника команды стали проблемы с оформлением визы.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону проходит с 6 по 11 марта в Контиолахти, в 15 км от Йоэнсуу.