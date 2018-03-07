СМИ: При крушении вертолёта в Чечне выжили двое

Два человека остались живы после крушения вертолёта МИ-8 в Чеченской Республике 7 марта.

Воздушное судно пограничной службы упало в горах недалеко от населенного пункта Хильдехарой около 11 утра (мск). Место падения находится в восьми километрах от границы с Грузией.

В вертолёте находилось до 10 человек, включая экипаж. По данным СМИ, двое выжили в катастрофе и пятеро погибли.

В районе крушения сегодня плохая погода, снег с дождём, что могло послужить причиной падения вертолёта.