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07.03.2018 14:45

Разработчик FindFace поможет МВД распознавать людей на массовых мероприятиях

Компания NtechLab, разработавшая алгоритм FindFace для поиска людей по фото, совместно с управлением МВД Рязанской области представила систему по распознаванию лиц на массовых мероприятиях. 

Об этом сообщило 7 марта издание Rusbase со ссылкой на представителя компании.

Система позволит в режиме реального времени анализировать данные с 10 видеокамер, установленных на рамках металлодетекторов, а также с собственной камеры с оптическим увеличением. Сличая их с данными в базе правоохранительных органов, она будет идентифицировать правонарушителей и отправлять уведомления с фотографией человека и кратким досье в полицию. Это поможет «существенно повысит уровень безопасности на массовых мероприятиях», отметили в NtechLab.

Помимо основной системы, полиция также может получить мобильное устройство с камерой для быстрой идентификации. С его помощью можно будет сделать фото «подозрительного посетителя» и моментально сравнить его с базой правонарушителей МВД или с базами иммиграционных служб.

Стоимость системы NtechLab не раскрывается. После испытаний в Рязанской области ее могут начать поставлять и в другие регионы РФ. Ранее компания совместно с властями Москвы тестировала распознавание лиц на улицах столицы, по результатам которого были задержаны шесть человек. 

NTechLab была основана в 2015 году выпускником факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Артёмом Кухаренко и предпринимателем Александром Кабаковым. Веб-сервис FindFace, разработанный программистами на основе технологии нейронных сетей, помогает найти людей в социальной сети «ВКонтакте» по их фотографии.

 


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