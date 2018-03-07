Разработчик FindFace поможет МВД распознавать людей на массовых мероприятиях

Компания NtechLab, разработавшая алгоритм FindFace для поиска людей по фото, совместно с управлением МВД Рязанской области представила систему по распознаванию лиц на массовых мероприятиях.

Об этом сообщило 7 марта издание Rusbase со ссылкой на представителя компании.

Система позволит в режиме реального времени анализировать данные с 10 видеокамер, установленных на рамках металлодетекторов, а также с собственной камеры с оптическим увеличением. Сличая их с данными в базе правоохранительных органов, она будет идентифицировать правонарушителей и отправлять уведомления с фотографией человека и кратким досье в полицию. Это поможет «существенно повысит уровень безопасности на массовых мероприятиях», отметили в NtechLab.

Помимо основной системы, полиция также может получить мобильное устройство с камерой для быстрой идентификации. С его помощью можно будет сделать фото «подозрительного посетителя» и моментально сравнить его с базой правонарушителей МВД или с базами иммиграционных служб.

Стоимость системы NtechLab не раскрывается. После испытаний в Рязанской области ее могут начать поставлять и в другие регионы РФ. Ранее компания совместно с властями Москвы тестировала распознавание лиц на улицах столицы, по результатам которого были задержаны шесть человек.

NTechLab была основана в 2015 году выпускником факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Артёмом Кухаренко и предпринимателем Александром Кабаковым. Веб-сервис FindFace, разработанный программистами на основе технологии нейронных сетей, помогает найти людей в социальной сети «ВКонтакте» по их фотографии.