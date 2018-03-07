«Чижика» обстреляли из пневматики
Трамвай 8-го маршрута «Чижик», который 7 марта начал перевозку пассажиров в Красногвардейском районе Петербурга, был обстрелян из пневматического оружия. Запасных вагонов на линии не осталось.
Как подтвердили «Фонтанке» в Транспортной концессионной компании, которая является оператором проекта, в первый же день выхода на линию на перегоне был обстрелян вагон №8. Предположительно, речь идет о пневматическом оружии. Четыре стекла разбиты, вагон оправлен в депо. Пострадавших, по информации нашего издания, нет.
Напомним, это уже не первое происшествие с частным трамваем: 4 марта в ходе технической обкатки «Чижик» попал в ДТП.
Ранее сообщалось, что при 7 вагонах на линии 2 вагона составляют запас; таким образом, на данный момент он исчерпан.
Справка:
Смольный подписал концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией в мае 2016 года. Инвестор должен был реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Проект получил название «Чижик», как и модель трамвая, которая в нем используется. Первые два пусковых этапа сети пройдут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Закончить проект целиком предполагается в IV квартале 2018 года.
Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Город со своей стороны уже совершил один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту работ должен добавить еще 930 млн рублей. Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев (компании Stadler) оцениваются в 33 млрд рублей.
Трехсекционный трамвайный вагон «Метелица» модификации В85600М с низким уровнем пола вмещает 376 пассажиров. Его длина – 33,45 метра, имеются две кабины, две площадки для детских колясок и инвалидных кресел. Пять двустворчатых дверей расположены по обеим сторонам. Тестовая скорость – 40 км/ч. Производитель, ЗАО «Штадлер Минск», собирает вагоны в Белоруссии. Когда частную трамвайную сеть запустят в полном объеме (по плану, в конце 2018 года), для нее закупят 23 таких трамвая. На первом этапе, который повторяет маршрут №8, будет 9 вагонов, включая 2 запасных.