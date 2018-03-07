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07.03.2018 14:58

КДК оштрафовал «Зенит» на 270 тысяч рублей за фанатов

Футбольный клуб «Зенит» оштрафовали за поведение петербургских фанатов во время матча с «Амкаром» 3 марта.

Как сообщает «Советский спорт» 7 марта со ссылкой на заявление главы КДК РФС Артура Григорьянца, в общей сложности сине-бело-голубые выплатят 270 тысяч рублей.

Из них 100 тысяч – за неподобающее поведение (удаление Александра Ерохина и Доменико Кришито), 50 тысяч – за скандирование оскорбительных кричалок, 100 тысяч – за бросание пиротехнических изделий, которые привлекли к остановке матча, и еще 20 тысяч – за бросание на поле болельщиками предметов, монет.

Ранее «Зенит» выступил с заявлением о том, что будет требовать со своих болельщиков возмещения материального вреда, который приносят клубу подобные штрафы.

Напомним, бросанием посторонних предметов на поле фанаты «Зенита» отреагировали на судейство в матче против «Амкара». Помимо стробоскопа и монет, были брошены зажигалки, конфеты, кусок пиццы, жидкое мыло и пустые бутылки из-под крепкого алкоголя. Арбитр Владимир Сельдяков удалил по ходу встречи двух игроков сине-бело-голубых, Александра Ерохина и Доменико Кришито.


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