Депутаты поддержали введение ответственности для собственников зданий за уборку прилегающей к ним территории

Петербургский парламент 7 марта в первом чтении утвердил законопроект, согласно которому владельцы зданий будут нести ответственность за уборку территории рядом с ними. Автором документа стал глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко.

Согласно законопроекту, в правилах благоустройства будут обозначены «порядок и случаи участия, в том числе финансового, собственников или иных законных владельцев зданий и земельных участков в содержании прилегающих территорий». Депутат считает, что таким образом можно будет привлечь владельцев магазинов и ресторанов к уборке тротуаров, а застройщиков заставить обеспечивать порядок возле строительных площадок.

Предполагается, что после принятия закона в трёх чтениях удастся избавиться и от незаконных ограждений. По словам Тетердинко, некоторые предприниматели пытаются организовать парковки только для собственных клиентов, занимая тротуар и проезжую часть, формально не являющиеся зоной их ответственности. Теперь можно будет привлекать таких бизнесменов к административной ответственности.