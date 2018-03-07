Путин о перспективах ядерной войны: Зачем нам мир, если не будет России?

Президент России Владимир Путин в фильме "Миропорядок 2018" Владимира Соловьева заявил, что решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар. Журналист выложил его в соцсети 7 марта.

"Что касается непосредственно этой темы, она, конечно, очень важная, чрезвычайно чувствительна. Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения — это так называемый ответный, встречный удар", — сказал Путин.

"Решение о применении ядерного оружия может быть принято лишь в том случае, если наши системы предупреждения ракетного нападения зафиксировали не только старт ракет, но и дали точный прогноз и траектории полетов и время падения головных частей на территорию России. Это называется ответный, встречный удар, когда у нас возникает законное право ответить", — добавил он.

"Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?" — заявил Путин.