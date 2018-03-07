РЖД предлагает финнам увеличить грузоперевозки через Карелию

Российские железные дороги заинтересованы в наращивании контейнерных перевозок между Россией и Финляндией через карельский железнодорожный пункт пропуска "Вяртсиля". Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

"Пропускная способность станции Вяртсиля не используется сегодня на 100%. Мы предлагаем нашим партнерам активнее использовать все технологические возможности, которые предлагает российская сторона, в частности существует возможность увеличения числа пар поездов, пропускаемых через станцию, с трех до пяти в сутки", – заявил заместитель начальника ОЖД по Петрозаводскому территориальному управлению Владимир Троянов во время встречи с финскими коллегами.

Руководство РЖД обсудило перспективы развития логистики на семинаре в финском Йоэнсуу, который объединил производителей и представителей логистических компаний и бизнес-сообществ из Финляндии, Швеции и России. Ещё одной темой встречи стали возможности использования новых технологий в содержании железнодорожной инфраструктуры.