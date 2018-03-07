Депутаты Петербурга утвердили создание Фонда креативных пространств

Петербургский парламент 7 марта в третьем чтении принял закон, предоставляющий льготы на аренду недвижимости компаниям, занимающимся креативной деятельностью. Таким образом депутаты и чиновники хотят создать Фонд креативных пространств.

Согласно документу, общая площадь Фонда креативных пространств составит 20 тыс. кв. м. Аренду помещений будут разыгрывать на торгах, для субъектов малого и среднего предпринимательства плата составит 0,01 от фактической.

«Проект предусматривает размещение в одном объекте недвижимости разных видов деятельности. Такая синергия окажет положительное влияние на товар, получаемый в результате креативной деятельности, скрещивание различных продуктов позволяет получить принципиально новое благо», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее на заседании комитета по законодательству глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк отмечала, что после принятия законопроекта планируется выделить четыре здания в районе «Красного треугольника» на Обводном канале под создание Фонда креативного пространства. Необходимость введения такого законопроекта она объясняла популярностью креативных пространств в Европе.

Стоит отметить также, что о создании креативных кластеров в комитете по инвестициям говорят уже несколько лет.