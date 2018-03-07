Активист Гальперин приговорен к двум годам условно за призывы к экстремизму

Активист Марк Гальперин приговорён к двум годам условно за призывы к экстремизму. Такое решение приняла судья Нагатинского суда Москвы Наталья Борисенкова.

Об этом сообщает портал meduza.io 7 марта.

Напомним, Марк Гальперин был задержан в феврале 2017 года. Поводом стали опубликованные годом ранее видеоролики, в которых он призывал к смене власти. Обвинение просило приговорить активиста к двум годам колонии общего режима. Сам Гальперин свою вину не признал.

В январе 2018 года процесс перевели в закрытый режим из-за публикации в Интернете фотографии Владимира Каверина, написавшего в полицию заявление, после которого возбудили уголовное дело против активиста.

Марк Гальперин был одним из первых россиян, против которого возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении порядка проведения митингов. После отмены приговора Ильдару Дадину, осужденному по аналогичной статье, дело Гальперина было приостановлено.