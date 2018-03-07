С кем сегодня играть «Зениту»

В четверг поздно вечером «Зенит» продолжит свое увлекательное путешествие по еврокубкам: в Лейпциге команда Роберто Манчини сыграет матч 1/8 финала Лиги Европы против одноименного клуба с откровенно коммерческой генеалогией.

«РБ Лейпциг» – команда, основанная совсем недавно, еще во времена президентства Дмитрия Медведева — в 2009 году. Коллектив из небольшого города в Саксонии — часть международного футбольного проекта концерна, который производит энергетический напиток и поддерживает многие виды спорта. «Ред Булл» в футболе объединяет 5 команд: помимо немцев, это «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Нью-Йорк Ред Булл» (США), «Ред Булл Гана» (Согакоп, Гана), «Ред Булл Бразил» (Кампинас, Бразилия). По уставу Немецкого футбольного союза название спонсора не может целиком отражаться в названии команд, что объясняет природу букв РБ в названии.

В 2009 году концерн приобрел лицензию у клуба «Маркранштедт» из пригорода Лейпцига и заявился в Оберлиге (это пятая лига по значению в немецком футболе).

Движение вверх в элиту у «РБ Лейпцига» получилось стремительным: уже по итогам сезона 2015-2016 клуб с родины Баха попал в Бундеслигу. Это не первый пример удивительных темпов роста в немецком футболе: в свое время в Бундеслиге наделал шороху коллектив «Хоффенхайм» из одноименной деревни (клуб принадлежит сооснователю и владельцу компании «САП» Дитмару Хоппу).

«РБ Лейпциг» практически полностью повторяет историю своих старших братьев-выскочек из земли Баден-Вюртемберг: уже в дебютный сезон в элите с ходу выиграл второе место и заслужил право дебютировать в Лиге чемпионов. На групповом этапе «РБ «Лейпциг» попал в компанию с «Бешикташем», «Порту» и «Монако», с 7 очками вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Зенит» с «РБ Лейпциг» связывает персона Дитмара Байерсдорфера, который когда-то пересекался с тренером "Зенита" Игорем Симутенковым в скромной итальянской "Реджане". В прошлом футболист «Гамбурга» работал в Гамбурге же, не взял на работу Юргена Клоппа и привел в команду Рафаэла ван дер Варта, Найджела де Йонга и Ивицу Олича. С 2009 по 2011 год занимался строительством спортивной вертикали всего футбольного проекта «Ред Булл», руководил футбольной академией, а с 2012 по 2014 Байерсдорфер трудился на позиции спортивного директора «Зенита». Петербургские трансферы Халка и Акселя Витселя в августе 2012 года прошли при непосредственном участии немца.

В свое время много слухов ходило о потенциальном переходе в «Зенит» нынешнего спортивного директора «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника. Когда-то Рангник с ходу завоевал с "Шальке-04" серебряные медали Бундеслиги. Именно Рангник поднимал с низов немецкого футбола "Хоффенхайм" и лидировал с ним в элите по итогам первого круга. В Лейпциге Ральф работает с 2012 года, и поначалу совмещал позиции главного тренера и спортивного директора. В Бундеслигу клуб выводил именно он. В декабре прошлого года Рангник продлил отношения с "РБ Лейпцигом" до 2021 года. В списке несомненных достижений на посту спортивного директора трансфер Тимо Вернера, одного из главных молодых немецких нападающих. Другая удача – гвинеец Наби Кейта, который летом уже точно переедет из Лейпцига в Ливерпуль за 48 миллионов евро. Идеология Рангника основывается, как и многое в Германии, на трех К: Капитал, Концепт, Компетенция. Очевидным образом эта идеология дает результат.

Тренирует «РБ Лейпциг» другой Ральф – Хазенхюттль. Австриец родился в одном городе с Арнольдом Шварцнеггером, поиграл за местный "Грац Атлетик Клуб", потренировал в низших немецких дивизионах, а в 2013 возглавил скромный "Ингольштадт", с которым за несколько сезонов сумел выйти в Бундеслигу. "РБ Лейпциг" принял из рук Рангника в дебютный элитный сезон и с первой попытки выиграл второе место. В чемпионате, где есть мюнхенская "Бавария" и все остальные, второе место – по сути эрзац-чемпионство. Задача, которую ставит перед клубом владелец "Ред Булла" Дитмар Матешиц, – чемпионство. С тандемом Рангник-Хазенхюттль эта задача не выглядит безумной.

В команде отдельно стоит отметить шведского полузащитника Эмиля Форсберга: в первом сезоне в Бундеслиге он отдал 19 (!) голевых передач. Венгерский вратарь Петер Гулачи был признан недавно лучшим вратарем Бундеслиги по версии редакции журнала "Киккер".

Для того, чтоб встретиться с «Зенитом», "РБ Лейпциг" со скрипом, но прошел "Наполи", одну из самых играющих команд нынешней футбольной Европы. В последних двух турах немцы дважды сыграли вничью: в конце февраля будущий соперник "Зенита" вел в счете, но проиграл "Кельну", идущему на последнем месте, в начале марта сыграл вничью с дортмундской "Боруссией". В настоящий момент занимают 6 место в турнирной таблице, но от второго места – всего 3 очка.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"