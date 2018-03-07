Спикер ЗакСа обещал разобраться в строительстве небоскребов компанией депутата Никешина

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров пообещал выяснить, есть ли конфликт интересов в том, что компания главы комиссии по городскому хозяйству ЗакСа Сергея Никешина собралась строить небоскребы в Петербурге. Об этом он сообщил на брифинге в Мариинском дворце 7 марта.

«Компания находится в доверительном управлении. Конфликта интересов быть не должно. Но обязательно нужно разбираться», – заявил Макаров журналистам.

Ранее стало известно, что ГК "Двадцатый трест", которой владеет глава комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Сергей Никешин, отправила заявки на увеличение разрешенной высоты на своих участках на Краснопутиловской и Портовой улицах. Высоту строители просят увеличить в 3,5 раза, таким образом высота многоэтажек может составить 140 метров.