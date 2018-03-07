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Общество
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11.03.2018 09:06

Кто сливает бизнес банкам

Петербуржец попросил налоговую зарегистрировать ИП и тут же получил шквал звонков с предложением банковских услуг. Утечка, подумал предприниматель. Big Data, ответили банки.
Кто сливает бизнес банкам
pixabay.com/geralt-9301

Вместо общих рассылок с «предварительным одобрением кредита» банки учатся делать своим, а заодно чужим клиентам персональные предложения. Анализ огромного объема открытых данных позволяет моментально узнать о возникшей потребности, – объясняют в финансовых учреждениях. Но адресное информирование все равно воспринимается как спам и вызывает раздражение.

Житель Северной столицы Игорь Калинин (имя изменено по его просьбе) решил открыть бизнес по печати репродукций. 15 февраля он подал документы о регистрации ИП в МФЦ Василеостровского района, а уже через два рабочих дня был атакован банками, начавшими наперебой предлагать ему свои услуги. Когда налоговая внесла его данные в ЕГРИП, число звонков выросло кратно. Такая скорость реакции заставила предпринимателя предположить утечку его персональных данных.

Звонки поступили с номеров интернет-банка «Точка», «Альфа-Банка» и «Тинькофф». Последний даже прислал смс, что создал для Игоря Калинина личный кабинет. Предпринимателю также предложили услуги Сбербанка. Но вызов, судя по всему, исходил не от него. В пресс-службе кредитной организации заверили, что с такого номера звонить не могли. При попытке перезвонить идут короткие гудки. Некто также пытался проинформировать предпринимателя об услугах МДМ-банка, который больше года работает под брендом «БинБанк». Но мошенничество было заподозрить сложно: хотели лишь рассказать об условиях открытия счета, говорит Игорь Калинин.

Сотрудники колл-центров не смогли объяснить, где взяли контакты петербуржца и как узнали о его планах заняться бизнесом, сославшись либо на «списки, полученные от начальства», либо «открытые данные». В ЕГРИП (Единый госреестр индивидуальных предпринимателей — прим.ред.) на сайте ФНС, действительно, есть информация об Игоре Калинине, но мобильный телефон там не указан, а звонки начали поступать еще до того, как ИП было зарегистрировано, говорит он.

Калинин – не единственный, о чьем бизнесе банки узнали буквально в режиме реального времени. На поток спама, хлынувший сразу после регистрации ИП, недавно пожаловался на своей странице в Facebook редактор «ВКонтакте» Павел Федоров. Об аналогичных ситуациях рассказывают участники профильных форумов. К примеру, на портале klerk.ru пользователь под ником laplacs, зарегистрировавший в последние несколько месяцев несколько юрлиц, заметил «странную закономерность». «В дни получения регистрационных документов из налоговой, с самого утра мне начинали звонить менеджеры банков (ВТБ, Сбер, Альфа, Связь, Ак-Барс, Первомайский, и еще какие-то) с предложениями выгодного сотрудничества с ними и готовностью менеджера выехать на место для заключения договора. При том что в выписке из ЕГРЮЛ (общедоступной) контактных данных нет», – сообщает он (орфография и пунктуация сохранены). Схожие случаи обсуждают участники развлекательных сообществ yaplakal.com и pikabu.ru. По мнению некоторых из них, источник «слива» – госорганы.

В Федеральной налоговой службе на момент публикации на запрос «Фонтанки» о возможности утечки не ответили. Сами банки предложили несколько вариантов того, как у них могли оказаться данные петербуржца.

К примеру, в «Альфа-Банке» указали, что информацию о новых предпринимателях получают от своих партнеров, которые занимаются регистрацией бизнеса. Но заверили, что это происходит, только если сам бизнесмен дает согласие, чтобы его проинформировали. Давал ли добро Игорь Калинин, на момент публикации в кредитной организации уточнить не смогли. Сам предприниматель утверждает, что заполнял заявку сам, не прибегая ни к каким посредникам.

В «Точке» и «Тинькофф» сообщили, что получили данные предпринимателя через сервис рекомендаций. Клиенты могут оставлять контакты своих знакомых, которым, по их мнению, предложение тоже подойдет, и за это получать бонусы, уточнили в «Тинькофф». По словам представителя компании, поскольку Игорь Калинин не заинтересовался предложением, его данные были из базы удалены. Имя информаторов обе кредитные организации раскрыть отказались. По словам Игоря Калинина, среди его друзей не так много предпринимателей, и клиентов «Точки» и «Тинькофф» среди них нет. В Сбербанке и БинБанке, к которому после слияния с МДМ перешли его клиенты, заявили, что не звонили петербуржцу и пообещали выяснить, кто пытался навязать ему их услуги.

По мнению экспертов, обмен данными между банками и ФНС возможен. «Простая логика подсказывает, что орган, куда подано заявление, ведет базу таким образом, что банки получают информацию открыто или в силу договоренностей», – комментирует аналитик «Экономической экспертной группы» Игорь Беляков. «Теоретически никто не может запретить банкам пользоваться открытыми данными ФНС», – добавляет Семен Новопрудский, заместитель главного редактора портала Banki.ru. Но важно не только откуда берется информация, а как.

Топ-менеджер одного из петербургских банков на условиях анонимности подтвердил, что big data становится все более важным инструментом в борьбе за привлечение клиентов, и с такими технологиями никакой «слив» от налоговой не нужен. По его словам, кредитные организации вовсю используют программные алгоритмы, которые сканируют открытые базы данных — rusprofile, «СПАРК» и другие, и могут вытаскивать оттуда сведения о вновь зарегистрированных предпринимателях в режиме реального времени. «Найти контакты, если они там не указаны, на просторах Сети – дело техники, к примеру, через соцсети, это тоже можно сделать автоматически», – утверждает собеседник издания.

Тот факт, что сведения попали в банки еще до официальной регистрации ИП, тоже можно объяснить, считает банкир. Чтобы зарегистрировать ИП, нужно оплатить пошлину в банке. При этом программа может проанализировать транзакцию, сопоставить с базой клиентов-физлиц и отправить в базу для обзвона на открытие расчетного счета. При этом данные о клиентах одного банка могут оказаться в руках других — например, в рамках обмена кредитными историями.

В Сбербанке на момент публикации не смогли ответить, пользуются ли такой технологией. Но 5 марта северо-западный филиал кредитной организации заявил о том, что малый бизнес пользуется ее услугами все чаще. Так, в 2017 году предприниматели создали 64 тысяч расчётных счетов, что на 13% больше, чем годом ранее. Причем четверть всех новых клиентов — это небольшие компаний и начинающие бизнесмены. Аналогичную динамику наблюдают и в других организациях. В «Промсвязьбанке»: количество открытых расчетных счетов в петербургском филиале увеличилось на 20% относительно 2016 года. В банке «Точка», который изначально ориентирован на малый бизнес, сообщили, что приток новых клиентов вырос в девять раз по сравнению с прошлым годом, в «Тинькофф» – в четыре раза. Такую динамику банки объясняют удобством своих продуктов, а также использованием современных ИТ-технологий.

Но адресное информирование об услугах чревато не только недовольством клиентов, но и штрафами. Закон о рекламе запрещает ее распространение по телефону без предварительного согласия абонента или адресата. Нарушителям грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Чтобы наказать назойливую компанию, достаточно отправить в антимонопольную службу заявление и скриншот смс или запись звонка. Но в основном граждане предпочитают изливать недовольство в социальных сетях. По данным петербургского УФАС, с начала 2018 года оно получило 30 жалоб на незаконную смс-рассылку, хотя только одна претензия была направлена в адрес банка.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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