КИО планирует оспаривать предписание ФАС о незаконном контракте с ГУИОН

Комитет имущественных отношений (КИО) планирует оспаривать предписание петербургского УФАС по поводу контракта с ГУП «ГУИОН», сообщили «Фонтанке» в ведомстве 7 марта.

Ранее антимонопольщики сообщили, что Смольный без проведения торгов заключил контракт с ГУП и лишил возможности побороться за него другие компании. Также КИО наделил ГУП полномочиями госоргана, что запрещено законом.

В КИО подчеркнули, что контракт, который стал поводом для антимонопольного разбирательства, уже исполнен и не является действующим. Кроме того, в его рамках расчет арендной планы ГУИОН не осуществлял. Тем не менее после получения текста предписания комитет рассмотрит вопрос о его оспаривании, поскольку это может отразиться на дальнейших отношениях Смольного и ГУП. В обоснование своей позиции чиновники ссылаются на имеющиеся судебные прецеденты.

«Ранее Арбитражный суд в трех инстанциях, а также Высший арбитражный суд РФ подтвердили законность работ ГУП «ГУИОН» по аналогичному контракту, а также право комитета поручать ГУП «ГУИОН», как подведомственному предприятию, данный вид работ», – подчеркнули в комитете.