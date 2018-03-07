Спикер петербургского парламента предложил женщинам заниматься решением демографических проблем

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров призвал женщин решать демографическую проблему. Таким образом он прокомментировал журналистам послание к Федеральному собранию Владимира Путина.

Как сообщил 7 марта журналистам спикер ЗакСа, российское военное ядерное оружие является фактором, который не позволяет другим странам уничтожить мир. «Они (западные страны) говорят о локальных ядерных ударах, но мы же понимаем, что это ядерная зима», – отметил он, посетовав на то, что не все страны готовы садиться за стол переговоров с Россией, а также добавил, что «Россию Запад пытается взять в кольцо».

«Поэтому наша страна с ее громадными природными ресурсами должна быть заселена. И теперь многое зависит от женщин, которые могут решить демографическую проблему. Мужчины же должны их защищать», – заявил глава городского парламента.