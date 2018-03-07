Глава МИД Украины счел просьбу Собчак шизофренией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал просьбу кандидата в президенты России Ксении Собчак предоставить ей разрешение на въезд в Крым «политической шизофренией». Об этом он заявил в своем микроблоге в Twitter 7 марта.

«Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это, конечно, политическая шизофрения», — написал Климкин.

Накануне Собчак рассказала, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посещение Крыма. «Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — заявила она. Ксения Анатольевна является зарегистрированным кандидатом в президенты РФ и, скорее всего, поехала бы на полуостров не только с целью полюбоваться на Ай-Петри, Бахчисарайский дворец или Ласточкино гнездо.