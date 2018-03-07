СМИ: В Чечне разбился вертолёт Ми-8 пограничной службы

Вертолёт пограничной службы МИ-8 разбился в Чечне 7 марта.

По данным СМИ, в нём находились от 7 до 12 человек. Точной информации о пострадавших и погибших нет.

Воздушное судно упало в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе республики по неизвестным пока причинам.

Напомним, накануне авиакатастрофа с участием российского борта произошла в Сирии: у авиабазы Хмеймим рухнул Ан-26 Минобороны РФ. Погибли 39 человек, среди которых генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники.