Сотни финских саун зовут попариться бесплатно

В частных домах и престижных отелях, в палатках и на кораблях, в пожарной машине и на колесе обозрения — в Хельсинки 10 марта попариться можно будет в самых неожиданных местах, причём совершенно бесплатно. Для тех, кто любит ходить в баню, это прекрасная возможность провести вторую субботу марта в лучших финских традициях и познакомиться с гостеприимством финнов.

День открытых дверей в саунах, который уже стал частью городской культуры, проходит в финской столице и её пригородах: организации и местные жители открывают свои парные для гостей. Чтобы попасть в одну из них, нужно выбрать понравившееся место и записаться на свободное время на сайте. Любители природы, например, будут наслаждаться сауной в национальном парке Нууксио в Эспоо — городе-спутнике Хельсинки. Национальный музей в центре финской столицы также поддался всеобщему настроению и открыл свой внутренний двор, где любой сможет поставить переносную сауну или сауну-шатер, а также искупаться и приготовить еду.

День сауны проводится дважды в год и пользуется большой популярностью у туристов, некоторые из которых организуют марафоны, посещая до 20 саун за день.