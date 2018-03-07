МИД: Отравление разведчика Скрипаля используют для нагнетания антироссийской кампании

В МИД России расценили реакцию западных журналистов на отравление экс-полковника ГРУ в Солсбери как пропаганду антироссийских настроений.

Об этом 7 марта со ссылкой на слова официального представителя министерства Марии Захаровой сообщает «Газета.ру».

«Мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, как вы правильно сказали, этой истории. Обращает внимание, что произошедшее сразу же стало использоваться для дальнейшего нагнетания в западном медийном пространстве антироссийской кампании, еще до прояснения ситуации тиражируются традиционные домыслы, более того, в этой кампании очевидно прослеживается абсолютно срежиссированная работа, зазвучали заявления официальных лиц в Великобритании», — прокомментировала Захарова.

66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы вечером 5 марта после посещения торгового центра в Солсбери. По мнению полиции, они отравились неизвестным веществом. СМИ сообщали, что бывшего разведчика и его дочь могли отравить фентанилом — синтетическим опиатом, применяемым в медицине для анестезии.

Британская полиция и контрразведка MI5 рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор».