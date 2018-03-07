ДТП в Петербурге 7 марта – сплошные «поцелуи» и «обнимашки»

В Санкт-Петербурге 7 марта, накануне Международного женского дня, ситуация на дорогах складывается не совсем стандартно.

Утром пробок было откровенно мало, а к обеду стало плотнее, чем обычно.

Сообщений о ДТП от очевидцев поступает тоже немного. Любопытно, что горожане используют для рассказов об авариях любовную лексику, описывающую процесс ухаживания: «догонялки», «обнимашки», «прижались», «поцелуи».

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».