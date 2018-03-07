Алкоголь с метилом в колпинском ларьке оказался недостаточным поводом для возбуждения дела

Экспертиза алкоголя, который еще в сентябре 2017 года изъяли в ларьке возле вокзала в Колпино, показала наличие в бутылках с подделанными акцизами метилового спирта. Прокуратура Петербурга ограничилась предостережением.

Как сообщает надзорное ведомство 7 марта, метиловый спирт в изъятом у предпринимателя алкоголе эксперты нашли в феврале этого года. Однако яд в 37 бутылках, которые находились в свободной продаже в магазине напротив железнодорожного вокзала в Колпино, поводом для возбуждения уголовного дела не послужил.

Деятельность предпринимателя рассмотрели с точки зрения двух административных статей — отсутствие лицензии на торговлю и оборот алкоголя без документов, подтверждающих его легальность. За это колпинец получил штраф. Также районная прокуратура (еще в 2017 году) направила материалы проверки в следственные органы, где было возбуждено уголовное дело за поддельные акцизные марки. Однако после найденного в бутылках метила ведомство обошлось предостережением.

«Прокуратура района объявила предостережения ранее привлеченным к административной ответственности за продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии предпринимателям о недопустимости нарушений закона, в связи с возможным возникновением опасности для жизни или здоровья потребителей при употреблении фальсифицированного алкоголя», – сообщает прокуратура.

Напомним, метил в бутылках со средством для ванн «Боярышник» убил 76 человек в Иркутской области. После этого оборот подобной спиртосодержащей продукции был запрещен. Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело по 238 статье УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) после гибели восьми человек.