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07.03.2018 13:23

Водитель, сбивший выпускниц на Васильевском, заплатит родным

Несколько лет длятся судебные тяжбы после страшного ДТП с выпускницами, которое произошло 21 июня 2012 года на набережной Лейтенанта Шмидта. Василеостровский районный суд рассмотрел гражданский иск к виновнику ДТП, сообщает 7 марта пресс-служба городской прокуратуры.

Ранее суд установил вину ответчика: мужчина нарушил Правила дорожного движения, что привело к ДТП и смерти девушки.

Теперь же две сестры и два брата погибшей девушки подали иск о взыскании компенсации морального вреда. Сколько, по решению суда, должен им заплатить виновник, читайте на «Водителе Петербурга»


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Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
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16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
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