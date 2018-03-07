Водитель, сбивший выпускниц на Васильевском, заплатит родным

Несколько лет длятся судебные тяжбы после страшного ДТП с выпускницами, которое произошло 21 июня 2012 года на набережной Лейтенанта Шмидта. Василеостровский районный суд рассмотрел гражданский иск к виновнику ДТП, сообщает 7 марта пресс-служба городской прокуратуры.

Ранее суд установил вину ответчика: мужчина нарушил Правила дорожного движения, что привело к ДТП и смерти девушки.

Теперь же две сестры и два брата погибшей девушки подали иск о взыскании компенсации морального вреда. Сколько, по решению суда, должен им заплатить виновник, читайте на «Водителе Петербурга».