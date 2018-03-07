Выходные 8 - 11 марта: биатлон, джаз и День сауны

В предстоящий уик-энд можно совершенно бесплатно устроить сауна-тур по Хельсинки, поболеть за российских лыжников на этапе Кубка мира по биатлону или же оценить короткометражки со всего мира.

В четверг и пятницу в Суоми ожидается от минус двух до минус восьми градусов Цельсия. Но уже в субботу, 10 марта, в Финляндию придет потепление, на юге страны столбик термометра поднимется на пару градусов выше нуля, возможны осадки.

В Тампере 8 марта по случаю праздника женщины вдвоём смогут посетить по одному билету музейный центр Ваприикки, где под одной крышей расположились Музей естествознания, Музей минералов, Музей финского хоккея, Музей почты, Музей обуви и Музей игрушек.

В Лаппеенранте 8 марта состоится концерт «Дует ветер Пусты». В зале «Лаппеенранта» будет звучать музыка Моцарта и Брамса. Начало в 19:00.

В субботу, 10 марта, в Хельсинки вновь устроят День сауны, ко. Свои двери откроют не только общественные сауны, но и те, что в обычное время недоступны для свободного посещения. В этот раз гостей ждут сауны отелей Hilton, Radisson Blu и Glo, хостела Eurohostel. Также будет открыта секретная парная в одном из старейших зданий Хельсинки на Sofiankatu, 4 C. Сауну можно выбрать на карте. А во дворе культурного центра Kanneltalo (Klaneettitie, 5) расположится саунабас. Это передвижная дровяная сауна в пожарной машине 70-х годов. Вход бесплатный с 13 до 14 часов. Саунабас станет ещё и частью театрального фестиваля для юных зрителей Bravo! Представления участников фестиваля из разных стран будут показаны в Хельсинки с 10 по 18 марта.

В столичном музее Синебрюхова 10 марта пройдёт экскурсия на русском языке по выставке венецианского живописца Ипполито Каффи. Начало в 13:00.

11 марта в культурном центре "Корьямо" вновь устроят воскресный блошиный рынок. Посетителям с 11 до 16 часов предлагают приобрести одежду и аксессуары, послушать музыку и заглянуть на бранч в местный ресторанчик.

В Александровском театре Хельсинки 11 марта состоится гала-концерт Pro Dance Gala. Классические и современные произведения исполнят как известные, так и начинающие финские танцоры. А 9 марта на сцене Финской национальной оперы покажут балет «Жизель».

С 8 по 11 марта в Контиолахти, в 15 км от Йоэнсуу, пройдет седьмой этап Кубка мира по биатлону. Билеты для взрослых стоят от 16 евро. А добраться до стадиона в Контиолахти из центра Йоэнсуу можно на бесплатном автобусе.

В Тампере 7 марта стартовал один из крупнейших кинофестивалей Финляндии Tampere Film Festival. До 11 марта в рамках фестиваля будут показаны короткометражки со всего мира с английскими субтитрами.

В Турку с 8 по 11 марта пройдет фестиваль джаза. В нем примут участие музыканты из Финляндии, Швеции и США. Билеты на концерты стоят от 30 до 45 евро, но в программе есть и бесплатные мероприятия.

В Коуволе 10 марта покажут музыкальный спектакль «Дочь кухарки» с русскими субтитрами. Постановка, основанная на популярной в Финляндии книге Эмми Мустонен, рассказывает о событиях в Хельсинки и Париже в 20-х годах прошлого века.

О самых интересных событиях весны в Финляндии читайте в обзоре "Фонтанки".