Число долларовых мультимиллионеров в России выросло на четверть

В России стало больше ультрабогатых людей, следует из результатов исследования международной консалтинговой компании Knight Frank о распределении благосостояния в мире. Отчет опубликован 7 марта.

По оценке аналитиков, в 2017 году в России числилось 38120 человек с состоянием более 5 млн долларов США, что на 27% больше, чем годом ранее. Совокупно они владеют 1,2 трлн долларов, что соответствует 73,5% от общего объема ВВП России 2017 года.

Количество ультра-богатых людей в России (обладателей капитала свыше 50 млн долларов) выросло в 2017 на 27% до 2620 человек. По оценке Knight Frank, в России проживает 2% людей с таким состоянием. При этом США остаются самой богатой страной планеты – здесь проживают около 31% ультра-богатых людей.

Более полумиллиарда долларов накопили 220 россиян, что на 22% больше, чем в 2016 году.

Впрочем, мультимиллионеров пока на 35% меньше, чем пять лет назад. К столь значительному сокращению привела девальвация рубля по отношению к американской валюте. Участвовавшие в опросе ультра-богатые россияне сообщили, что на их благосостояние негативно влияли распространение политического популизма, рост кибер-преступности и терроризм.

Зато российские богачи обогнали коллег из других стран по приросту числа частных самолетов и заняли второе место в мире по количеству яхт длиной более 40 м.

При этом 20,3 млн россиян получают меньше прожиточного минимума. Об этом 1 марта собщил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. По его словам, за шесть лет власти должны как минимум вдвое снизить уровень бедности в стране.

Справка:

Исследование The Wealth Report выпускается ежегодно с 2007 года. Для подготовки отчета Knight Frank привлекает около 20 авторитетных источников и аналитических служб, в частности, консалтинговую компанию Wealth-X (которая изучает распределение богатства по всему миру), Real Capital Analytics (изучает инвестиции в коммерческую недвижимость мировых городов), Банк международных расчетов (БМР; Bank for International Settlements, BIS), Oxford Economics, Five Star Alliance, Mastercard и других.