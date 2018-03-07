Проходка от «Театральной» к «Горному институту» возобновится вечером 7 марта

Рабочие «СМУ-11 Метрострой» согласились вернуться в забой вечером 7 марта. Выплата зарплат им обещана.

Как сообщили «Фонтанке» в «Метрострое», сегодня утром прошло совещание с трудовым коллективом СМУ-11.

«Была достигнута договоренность, что вечером 7 марта проходка возобновится», – уточнили в компании.

Строительство перегонного тоннеля Лахтинско-Правобережной линии от станции «Театральная» до «Горного института» парализовала невыплата зарплаты. Многочисленные предупреждения рабочих оставались неуслышанными, они решились на забастовку. Проходческий щит застыл в береговой части Невы на глубине 70 метров.

В отношении гендиректора СМУ-11 Андрея Морозова, после привлечения к ответственности за неуплату налогов, возбуждено еще одно уголовное дело, зарплатное.

В «Метрострое» уверяют, что сотрудники СМУ-11 начали получать выплаты с 6 марта. Председатель КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что текущее отставание пока некритично и не скажется на сроках сдачи участка.