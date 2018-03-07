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07.03.2018 13:10

Денег нет, но кандидаты держались

Более 500 билбордов, сотни тысяч газет и листовок, наклейки на авто и надписи на снегу. “Фонтанка” изучила, как кандидаты агитируют Петербург.
Денег нет, но кандидаты держались
Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Несмотря на кажущуюся предопределенность выборной кампании, в Северной столице штабы кандидатов усердно штампуют агитационную продукцию. Город, если верить цифрам, завален газетами и листовками. Впрочем, деньги на это есть не у всех, да и желание тоже. 

С начала выборной кампании, как только кандидат Владимир Путин получил удостоверение участника президентской гонки, в Петербурге появились 50 билбордов с его изображением. Через месяц их уже было 90. Впрочем, эту информацию «Фонтанке» не смогли рассказать в избирательном штабе кандидата: для уточнения цифры корреспонденту пришлось поговорить с пресс-секретарем, потом с еще одним пресс-секретарем, и затем с главой пресс-центра. Точную цифру в итоге назвали собеседники на рекламном рынке. Многочисленные штабные работники смогли лишь добавить, что на данный момент билборды меняют и теперь вместо лица кандидата на них красуется Медный всадник и подпись «За сильную Россию. В. Путин». Также в штабе высказали мнение, что другой агитационной продукции действующему президенту-кандидату в общем-то и не надо. 

Не считают, что надо тратить деньги на кампанию, и в штабе кандидата Сергея Бабурина, выдвинутого от «Российского общенародного союза». «У нас денег нет на платную продукцию, мы – по бесплатной программе, ходим на все дебаты. А платное, вот нам тут прислала одна газета – 50 тысяч рублей стоит четверть полосы. В Москве сказали, что это слишком много и денег не дадут», – рассказала «Фонтанке» доверенное лицо кандидата Татьяна Андреева. Она добавила, что в Петербурге у Бабурина нет даже штаба – вся работа агитационная проводится в ее собственной квартире, где сейчас идет ремонт и коридор завален мешками с цементом. На вопрос «Фонтанки», на что же рассчитывали штабисты и кандидат, она ответила честно: «Мы знаем, что Бабурин не будет президентом, ну точнее, мы догадываемся. Зачем тогда в этом участвовать? Ну... так принято. Остальные же тоже участвуют».

Остальные, тем не менее, на агитацию денег не жалеют. Исключение – разве что Максим Сурайкин от «Коммунистов России». «На баннеры у нас, как у буржуазных партий, денег нет, 300 тысяч – тираж первого выпуска газеты, и это на всю страну, в Петербург пришло 30-40 тысяч. Плюс листовки «Товарищ Максим – сталинский коммунист». Мы ходим от порога к порогу, от человека к человеку. Наш кандидат сам посещает эфиры. И рассчитывает компенсировать этим отсутствие денег на агитацию. По крайней мере, его уже узнают, мы рассчитываем на 2 место», – заявляет глава «Коммунистов Петербурга и Ленинградской области» Сергей Малинкович.

Среди других кандидатов в агитационной борьбе за Петербург уверенно побеждает глава ЛДПР Владимир Жириновский: 130 билбордов, 200 тысяч экземпляров агитационной газеты, 250 тысяч брошюр, 15 тысяч стикеров, наклеек и календарей. «В газете мы рассказываем в основном о деятельности регионального отделения – например, о том, как молодой депутат ЗакСа Виктор Сысоев гулял с собаками и помогал приюту. В буклетах вся самая полезная информация – как не стать бомжом, дельные советы, как выжить на селе и как избежать нищей старости», – заявили в региональном штабе Жириновского. Агитационную продукцию, по данным собеседников «Фонтанки» в партии, ежедневно в городе распространяют на 60 пикетах, также по Петербургу ездят агитационные автобусы. «Все волонтеры работают бесплатно. После выборов отдохнут», – с гордостью заявили ЛДПРовцы.

В штабе яблочника Григория Явлинского тоже не сразу смогли выяснить, сколько агитационных билбордов висит в Петербурге. В московском офисе пришли на помощь петербургским коллегам: около 100 баннеров с изображением кандидата на оранжевом фоне развесили по городу. Досталось Явлинскому и козырное место – на Московском вокзале. Акцент яблочники, впрочем, намерены делать на газетах, только первая партия уже напечатана тиражом 1,3 млн, вторая предполагает столько же. Штаб уже нанял разносчиков печатной продукции – скоро газеты Явлинского появятся в почтовых ящиках горожан. Часть планируют раздать на улицах, с этим, правда, пока сложности. «Мы получаем запреты на пикетирование во многих районах города», – пожаловались штабисты.

Не везет с агитацией и штабу коммуниста Павла Грудинина. Там «Фонтанке» сообщили, что разместили 100 билбордов по городу с изображением своего кандидата, но сейчас почему-то несколько исчезли: «Попытаемся сейчас выяснить, что с ними». Пока же город ждет 260 тысяч агитационной газеты «Советская Россия», похожий тираж у петербургской «Правды», кроме того, в КПРФ напечатали десятки тысяч наклеек, календариков и буклетов. 

Скуднее агитационные объемы у кандидатов от «Партии Роста» Бориса Титова и от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак. Так, им удалось занять всего 30 и 20 билбордов соответственно. Титов также выпустил листовки тиражом 180 тысяч, еще 1000 агитационных платочков и 400 наклеек для машин. В штабе Ксении Собчак напечатали 250 тысяч агитационных газет, раздавать их ездят на агитационном автобусе. «Кроме того, наши сторонники придумывают разные неформальные акции. Например, пишут на льду Фонтанки призыв за Собчак или же, наоборот, против других кандидатов. В ближайшее время еще что-нибудь будет наверняка», – добавили сторонники кандидатки.

Одновременно штабисты участвуют дебатах, хотя таковыми их сложно назвать. Доверенные лица кандидатов в прямом эфире теле- и радиоканалов высказываются на заданную ведущим тематику. Спора не выходит, за две-три минуты представители кандидатов еле-еле успевают изложить выписанные на бумажках тезисы. Время под эти чтения телеканалы выделили самое неудобное – 9 утра, 17 и 19 часов вечера. По данным компании Mediascope, дебаты на телеканале «Санкт-Петербург» в 17 часов в феврале и в марте смотрели от 398 человек до 1586. На ВГТРК «Санкт-Петербург» в 9 утра ситуация в разы лучше – аудитория программы варьируется от 44,8 до 80,1 тысячи человек.

Более широкий временной разброс достался петербургским штабистам для показа в регионе по телеканалам «Россия-1», «Россия-24», «Санкт-Петербург» роликов кандидатов. Некоторым свезло – их творения по жеребьевке крутят по нескольку раз подряд. Надо отметить, что в отличие от уличной рекламы в телевизионные ролики вложено больше креатива. А за время агитационного периода отдельные кандидаты уже дважды изменили их концепцию. 

Например, Григорий Явлинский в начале кампании являлся телезрителям в виде мультяшного персонажа и поучал своего непутевого мультяшного друга Михеича, как жить. Теперь у яблочника короткие ролики о 10 процентах голосов избирателей, которые ему помогут спасти Россию. В роликах он выливает сметану, рвет свитер и крошит мак от бублика. Как говорит политический технолог Андрей Максимов, таким образом через «вирусные» ролики Явлинский попытался достать молодежную аудиторию. «Ход правильный, но поздновато», – считает специалист. 

Изменение концепции роликов Ксении Собчак под более зрелую аудиторию Максимов также считает правильным решением: «Гламурный образ у нее уже есть, важно достучаться до старшего электората и людей, у которых на нее выработалась аллергия, показав им, что она – часть большой страны, а не просто представитель молодежи». 

В основном, поясняет эксперт, кандидаты опираются при выборе сценариев на свою аудиторию: Жириновский – на необразованного загнанного избирателя, Сурайкин – на ностальгирующих по СССР, Путин – на патриотов, гордящихся сильной Россией. «У Бабурина ролики сделаны на коленке. Не удалось попасть и заинтересовать аудиторию Титову. У него нет электоральных ниш, а фраза «А что Титов» должна была продвигать его агитацию. Но не продвинула. В Интернете просмотры роликов нагоняются, а переходов от видео на сайт кандидата не так много. Так что сделано было неуклюже», – заключает эксперт.

До конца агитационного периода – чуть больше недели. Как считают специалисты, именно в этот момент на горожан и свалится основная часть агитационной продукции (а до кого-то еще и дойдут «Коммунисты России»). 

Согласно данным ЦИК на конец февраля, суммарно кандидаты уже потратили на рекламу по всей России 1,3 млрд рублей. 

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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