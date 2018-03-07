Не терпящим домогательств в Госдуме РФ журналисткам спикер Володин посоветовал менять работу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин нетривиально поздравил женскую часть журналистского пула с 8 Марта. Он дал им бесплатный совет, как избежать проникновения депутатских рук в нижнее белье.

Неформальный тон заседанию 7 марта Володин задал с самого начала, поздравив 71 женщину-депутата с праздником и выдав рекомендацию: «Вы понимаете, почему мужчины живут меньше. Они более эмоциональные, более ранимые. Женщины, берегите мужчин, и вас будут поздравлять каждый день».

Флер сексизма сгустил Владимир Жириновский: «Поздравим, а вечером все равно надо варить борщ и кормить своих мужей».

Протокольную часть сменил пресс-подход. Вячеслав Володин вернулся к Международному женскому дню, поздравив девушек-журналисток. Пул не мог не вернуться к теме сексуальных домогательств, о которых публично рассказали репортеры русской службы BBC Фарида Рустамова, RTVi Екатерина Котрикадзе и «Дождя» Дарья Жук.

Реакцию Вячеслава Володина перед 8 Марта можно назвать поучительной. «Вам опасно работать в Думе? Если да, меняйте работу», – посоветовал спикер.

Журналистки в своих откровениях упоминали депутата, председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого. В частности, Фарида Рустамова предоставила диктофонную запись, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и провел внутренней частью ладони по половым органам. Ранее Володин отправлял пострадавших в комиссию по этике. Ее глава Отари Аршба не гарантировал разбирательство. Вопрос вообще может быть не вынесен на обсуждение, если депутаты-члены комиссии сочтут аргументы журналисток неубедительными.